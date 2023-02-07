ЛУКОЙЛ сообщил о ликвидации возгорания на нефтеперерабатывающем заводе

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На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Кстово Нижегородской области произошло задымление на установке коксования, его ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

«Оно [задымление] ликвидировано в кратчайшие сроки оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС России по Нижегородской области», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что пострадавших и угрозы для населения и экологии города нет. Предприятие работает в штатном режиме.

Прокуратура региона организовала проверку по факту возгорания на предприятии.

Завод в Кстово был введен в эксплуатацию в 1958 году, в 2001 году он вошел в состав ЛУКОЙЛа. Предприятие перерабатывает нефтяные смеси из Западной Сибири и Татарстана, сырье туда поступает по нефтепроводам Альметьевск — Нижний Новгород и Сургут— Полоцк.