В Нижегородской области произошел пожар на НПЗ ЛУКОЙЛа

Предприятие производственной мощностью 17 тыс. т в год выпускает в том числе автомобильное и авиационное дизельное топливо

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В Кстовском районе Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщила прокуратура региона.

Предприятие расположено по адресу Центральное ш., 9. Там, по данным «Яндекс.Карт», находится завод «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. В ЛУКОЙЛе сообщили «РИА Новости», что на установке коксования случилось задымление, его ликвидировали. Предприятие работает штатно, никто не пострадал.

Установленная мощность предприятия по переработке нефти составляет 17 млн т в год. НПЗ выпускает свыше 50 наименований товарных нефтепродуктов, в том числе автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины. РБК направил запрос в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Завод в Кстово был введен в эксплуатацию в 1958 году, в 2001-м вошел в состав ЛУКОЙЛа. Предприятие перерабатывает нефтяные смеси из Западной Сибири и Татарстана, сырье туда поступает по нефтепроводам Альметьевск — Нижний Новгород и Сургут— Полоцк.