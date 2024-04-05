В Кремле назвали основную оставшуюся сферу для сотрудничества с США
Основная потенциальная сфера для диалога России и США — вопросы, связанные со стратегической безопасностью, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так он ответил на планы США внести на голосование в Совбез ООН проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби выразил надежду, что Россия поддержит этот документ.
«Основная потенциальная сфера для диалога между Соединенными Штатами и Россией — это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема», — сказал Песков. Он отметил, что сначала нужно ознакомиться с проектом, а только после этого сформировать позицию.
В феврале 2024 года ABC, Washington Post и CNN сообщили о данных разведки США, которая полагает, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе с возможностью его применения против спутников.
В Кремле назвали публикации «уловкой Вашингтона», призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Москва осуждает как финансовую, так и военную помощь Киеву.
Президент Владимир Путин 1 марта 2024 года заявил, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе.
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