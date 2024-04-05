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Политика ,  
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В Кремле назвали основную оставшуюся сферу для сотрудничества с США

Песков: сфера стратегической безопасности осталась главной для диалога с США
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Основная потенциальная сфера для диалога России и США — вопросы, связанные со стратегической безопасностью, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на планы США внести на голосование в Совбез ООН проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби выразил надежду, что Россия поддержит этот документ.

«Основная потенциальная сфера для диалога между Соединенными Штатами и Россией — это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема», — сказал Песков. Он отметил, что сначала нужно ознакомиться с проектом, а только после этого сформировать позицию.

ABC связал объявление об угрозе США с ядерным оружием в космосе
Политика
Фото:Наталья Бережная / ТАСС

В феврале 2024 года ABC, Washington Post и CNN сообщили о данных разведки США, которая полагает, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе с возможностью его применения против спутников.

В Кремле назвали публикации «уловкой Вашингтона», призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Москва осуждает как финансовую, так и военную помощь Киеву.

Президент Владимир Путин 1 марта 2024 года заявил, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе.

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Теги
резолюция США Дмитрий Песков Джон Кирби
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