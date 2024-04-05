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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ сообщили об «очень сложной» ситуации под Часовым Яром

Представитель ВСУ: ситуация под Часовым Яром «очень сложная»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в «очень сложной» ситуации близ Часова Яра, сообщил Reuters представитель командования «Восток» ВСУ Андрей Задубинный.

«Ситуация там очень тяжелая, бои продолжаются», — сказал он.

В ночь на 5 апреля глава военной администрации Часова Яра Сергей Чаус заявил о самой сложной ситуации в городе за все время конфликта. По его словам, ежедневно усиливаются в обстрелы.

Утром того же дня советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что российские военные вышли к жилым домам в Часовом Яре.

На Украине заявили о самой сложной ситуации в Часовом Яре
Политика
Фото:Александр Ратушняк / Reuters

Часов Яр — город в Бахмутском районе на севере ДНР. Город находится примерно в 12 км к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут), о взятии которого российское Минобороны сообщило в мае 2023 года.

Активные бои в окрестностях Часова Яра продолжаются с января 2024 года. Экс-офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 30 января сообщил, что ВСУ укрепляют позиции в районе города, возводят новые фортификационные сооружения, а также оборудуют огневые точки и выставляют минные заграждения.

Минобороны России регулярно сообщает о продвижении российских войск и укреплении позиций в районе города.

В ВСУ сообщили об «очень сложной» ситуации под Часовым Яром
В ВСУ сообщили об «очень сложной» ситуации под Часовым Яром

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Теги
Часов Яр ДНР ВСУ
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