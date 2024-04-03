Раненая при обстреле Тёткино женщина умерла в больнице
Жительница курского поселка Тёткино, пострадавшая в результате обстрела, умерла, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, женщина умерла в больнице.
«Медики боролись за ее жизнь до последнего. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — написал он.
Погибшая попала под обстрел в Тёткино 31 марта. Она получила осколочные ранения, уточнил тогда Старовойт.
Поселок Тёткино находится в Глушковском районе Курской области и примыкает к границе России с Сумской областью Украины.
Тёткино регулярно подвергается обстрелам после начала военной операции. Так, в результате обстрела 28 марта в поселке получили повреждения шесть домов. Пострадавших не было.
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