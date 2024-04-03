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Военная операция на Украине ,  
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Раненая при обстреле Тёткино женщина умерла в больнице

Старовойт: пострадавшая при обстреле жительница курского поселка Тёткино умерла
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Жительница курского поселка Тёткино, пострадавшая в результате обстрела, умерла, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, женщина умерла в больнице.

«Медики боролись за ее жизнь до последнего. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — написал он.

Погибшая попала под обстрел в Тёткино 31 марта. Она получила осколочные ранения, уточнил тогда Старовойт.

При обстреле Теткино пострадала местная жительница
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Фото:Google Maps

Поселок Тёткино находится в Глушковском районе Курской области и примыкает к границе России с Сумской областью Украины.

Тёткино регулярно подвергается обстрелам после начала военной операции. Так, в результате обстрела 28 марта в поселке получили повреждения шесть домов. Пострадавших не было.

Раненая при обстреле Тёткино женщина умерла в больнице
Раненая при обстреле Тёткино женщина умерла в больнице

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Курская область Роман Старовойт обстрел
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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