Раненая при обстреле Тёткино женщина умерла в больнице

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Жительница курского поселка Тёткино, пострадавшая в результате обстрела, умерла, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, женщина умерла в больнице.

«Медики боролись за ее жизнь до последнего. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — написал он.

Погибшая попала под обстрел в Тёткино 31 марта. Она получила осколочные ранения, уточнил тогда Старовойт.

Поселок Тёткино находится в Глушковском районе Курской области и примыкает к границе России с Сумской областью Украины.

Тёткино регулярно подвергается обстрелам после начала военной операции. Так, в результате обстрела 28 марта в поселке получили повреждения шесть домов. Пострадавших не было.