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Военная операция на Украине ,  
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Politico назвало нужное ВСУ оружие

Politico: украинские военные заявили, что сейчас не время для истребителей F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
Офицеры ВСУ заявили Politico, что сейчас Киеву нужны снаряды и дроны, а истребители F-16 «не подойдут» в этом году — они нужны были в 2023-м. Они выразили опасения по поводу возможного летнего наступления российских сил
Фото: Ivan Antypenko / Reuters
Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Украинским военным на данный момент требуется больше обычного оружия, а также беспилотников, заявили Politico украинские офицеры.

«Нам нужны гаубицы и снаряды, сотни тысяч снарядов и ракет», — сказал один из них, подсчитав, что Украине необходимо 4 млн снарядов и 2 млн дронов.

Другой высокопоставленный украинский офицер отметил, что ВСУ не получают нужную военную технику вовремя, приведя в пример истребители F-16, которые должны поступить Киеву в этом году после завершения подготовки пилотов. «Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут», — говорит собеседник издания.

В украинской армии это объясняют тем, что российские силы совершенствуются и учатся противостоять получаемому Киевом вооружению. «Мы успешно использовали крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP [поставляемые Великобританией и Францией], но только на короткое время. Русские всегда учатся. Они не дают нам второго шанса. И в этом они преуспели», — отмечает один из собеседников газеты.

Украинские офицеры подчеркивают, что также на передовой не хватает людей, что усугубляется недостатком вооружения. В ВСУ опасаются, что российские войска могут «проникнуть за линию фронта и разрушить ее на некоторых участках» в ходе ожидаемого летом наступления. «Сейчас ничто не может помочь Украине, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которые Россия, вероятно, направит на нас. У нас нет таких технологий, и у Запада их тоже нет в достаточном количестве», — резюмирует один из собеседников Politico.

Главком ВСУ заявил о тяжелой ситуации на фронте
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ранее о том, что союзники Киева обеспокоены возможным наступлением российских сил летом, поскольку поток военной помощи Украине резко сократился, сообщал Bloomberg. По данным агентства, в связи с этим ВСУ приходится экономить снаряды.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла за рубежом 800 тыс. артиллерийских снарядов, включая 500 тыс. калибра 155 мм. В середине марта советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр сообщил, что боеприпасы, которые закупаются в странах, не входящих в ЕС, могут попасть на Украину в июне.

Власти Украины говорят о тяжелой для ВСУ ситуации на передовой. The New York Times со ссылкой на источники писала, что в лучшем случае украинские военные «используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки провести новое контрнаступление в следующем году»

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