Мурманский губернатор Чибис до и после ранения первым делом позвонил жене

Власти рассказали о первом действии раненого Чибиса до и после операции

Андрей Чибис (Фото: andrey_chibis / Telegram)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, раненный накануне ножом, перед операцией успел позвонить жене и успокоить ее, сообщили РБК в пресс-службе главы региона.

«Единственное, что он сделал до того, как его увезли в операционную, — набрал [своей жене] Евгении Владимировне [Чибис], чтобы первой ей сообщить о произошедшем с ним. И это первое, что он сделал, когда пришел в себя, — набрал супруге», — рассказали в пресс-службе.

Собеседник РБК уточнил, что сейчас губернатор находится в постоперационном состоянии, все его перемены отслеживают.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор после встречи с жителями Апатитов вышел из здания ДК «Строитель». Чибис получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали и прооперировали.

Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев оценил состояние Чибиса как тяжелое. Глава областного минздрава Дмитрий Панычев, в свою очередь, сообщил, что тому провели лапаротомию (рассечение передней стенки живота), ревизию и гемостаз, после чего зашили раны.

Напавшего на губернатора задержали. В ходе допроса тот заявил, что не был лично знаком с губернатором, но испытывал к нему неприязнь, сообщили в СК. По информации «Коммерсанта», речь идет о 42-летнем жителе Апатитов Александре Быданове.

В отношении задержанного завели уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Вопрос о замене Чибиса на период, пока он находится на лечении, пока не решен и «остро не стоит на повестке», сообщили РБК в пресс-службе главы региона.