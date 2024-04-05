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Покушение на Чибиса ,  
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Мурманские власти ответили на вопрос о временной замене губернатору

Администрация Мурманской области: вопрос о временной замене Чибиса пока не стоит
Сюжет
Покушение на Чибиса
Здание правительства Мурманской области
Здание правительства Мурманской области (Фото: citymurmansk.ru)

Вопрос о том, кто будет заменять губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, «остро не стоит на повестке», сообщили РБК в его пресс-службе.

Пока информации о том, как долго Чибис пробудет в больнице, нет, добавили там. «Губернатор, как вы видели, только пришел в сознание. Сейчас, соответственно, врачи осматривают. Более точно пока не могу сказать, мы также находимся где-то в секундном ожидании новых новостей и дальнейших решений», — отметили в пресс-службе.

Там рассчитывают, что «в ближайшее время все станет ясно». «Сейчас вопрос о его состоянии здоровья превыше всего», — заключили в пресс-службе губернатора.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы правительства Мурманской области и Минздрава Мурманской области.

Вечером 4 апреля на Чибиса было совершено нападение в Апатитах. Губернатор получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали и прооперировали. По словам главного врача Апатитско-Кировской ЦГБ Юрия Ширяева, состояние Чибиса тяжелое.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Утром 5 апреля губернатор Мурманской области записал из больницы видеообращение в телеграм-канале, в котором поблагодарил медиков. «Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед», — сказал Чибис.

Нападавшим оказался местный житель. Его имя Александр Быданов, уточняли «Коммерсант» и телеграм-каналы. По их данным, мужчина объяснял свой поступок «приказом голоса в голове». Его задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).

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Теги
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