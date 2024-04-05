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Покушение на Чибиса ,  
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Росгвардейца наградят за задержание напавшего на мурманского губернатора

Хинштейн: росгвардейца наградят за задержание напавшего на Чибиса
Сюжет
Покушение на Чибиса
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Росгвардейца, который задержал напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчину, представят к награде. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в телеграм-канале.

В ведомстве сообщили, что офицер ОМОН проявил мужество и профессионализм и смог предотвратить более тяжкие последствия, написал депутат.

Хинштейн рассказал, что сотрудник Росгвардии был среди тех, кто следовал за Чибисом, когда тот выходил из ДК в Апатитах.

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Фото:Екатерина Христова / ТАСС

«Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал еще удерживать губернатора. Омоновец буквально отшвырнул его от Чибиса, но тот (нападавший. — РБК) оказал сопротивление», — сообщил Хинштейн.

В результате силовик был вынужден применить оружие и совершил предупредительный выстрел в воздух, после чего ранил нападавшего в ногу. а затем скрутил его и передал прибывшим к месту полицейским.

Росгвардейцу 41 год, он участник военной операции на Украине и ветеран боевых действий, лейтенант полиции, рассказал Хинштейн. В правоохранительных органах служит с 2007 года, сейчас является командиром отделения оперативной роты ОМОН «Медведь» мурманского управления Росгвардии, сообщил депутат.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор после встречи с жителями Апатитов вышел из здания ДК «Строитель». Чибис получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали и прооперировали. Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев оценил состояние главы региона как тяжелое.

Нападавшего задержали. В ходе допроса тот заявил, что не был лично знаком с губернатором, но испытывал к нему неприязнь, сообщили в СК. В отношении задержанного завели уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Теги
Росгвардия задержание награда покушение Мурманская область Андрей Чибис Александр Хинштейн
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