Напавшего на мурманского губернатора мужчину ранили при задержании

Неизвестный напал с ножом на Чибиса вечером 4 апреля в Апатитах, где глава региона проводил встречу с местными жителями. Как уточнили в СК, нападавшим оказался местный житель, его ранили при задержании

Фото: Екатерина Христова / ТАСС

Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина оказался местным жителем, он был ранен при задержании, сообщает СК.

«В настоящее время губернатору и нападавшему оказывается медицинская помощь. Следователи СК работают на месте происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей», — говорится в сообщении.

Как уточняет источник «Коммерсанта», нападавшего ранили в ногу из пистолета. По предварительным данным, он является сотрудником РЖД и ранее несколько раз привлекался к административной ответственности.

Неизвестный напал с ножом на Чибиса вечером 4 апреля сразу после того, как глава региона вышел на улицу из здания ДК «Строитель», где проводил встречу с жителями Апатит. После ранения губернатор находился в сознании и самостоятельно добрался до машины, уточняли РБК в его пресс-службе. «Его экстренно госпитализировали, перевезли в больницу Кировска и сейчас он в операционной. Ждем, что скажут врачи», — добавили там.

Нападавшего практически сразу задержал сотрудник Росгвардии. По данным Baza и «112», им оказался местный житель Александр Быданов, ему 42 года. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.