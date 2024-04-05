Напавшего на мурманского губернатора мужчину ранили при задержании
Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина оказался местным жителем, он был ранен при задержании, сообщает СК.
«В настоящее время губернатору и нападавшему оказывается медицинская помощь. Следователи СК работают на месте происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей», — говорится в сообщении.
Как уточняет источник «Коммерсанта», нападавшего ранили в ногу из пистолета. По предварительным данным, он является сотрудником РЖД и ранее несколько раз привлекался к административной ответственности.
Неизвестный напал с ножом на Чибиса вечером 4 апреля сразу после того, как глава региона вышел на улицу из здания ДК «Строитель», где проводил встречу с жителями Апатит. После ранения губернатор находился в сознании и самостоятельно добрался до машины, уточняли РБК в его пресс-службе. «Его экстренно госпитализировали, перевезли в больницу Кировска и сейчас он в операционной. Ждем, что скажут врачи», — добавили там.
Нападавшего практически сразу задержал сотрудник Росгвардии. По данным Baza и «112», им оказался местный житель Александр Быданов, ему 42 года. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.
Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары Чувашской АССР. Будучи студентом Московского университета потребительской кооперации, Чибис учредил консалтинговую фирму и занимался адвокатской практикой. Политическая карьера его началась в 2004 году, когда он стал советником губернатора Рязанской области, а затем — начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии.
С 2006 года работал в правительстве, где был начальником отдела сопровождения национального проекта «Доступное жилье» Минрегионразвития. После этого был назначен начальником управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В 2008 году возглавил совет директоров ОАО «Российские коммунальные системы». В мае 2011 года, когда при Кремле был создан Институт социально-экономических и политических исследований, Чибиса пригласили стать его исполнительным директором. В 2013 году после преобразования Федерального агентства по строительству в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства он стал замглавы ведомства по ЖКХ.
В 2017–2018 годах принял участие в «школе губернаторов» — проекте РАНХиГС и Кремля по подготовке кадров для назначений на высокие посты.
Врио губернатора Мурманской области он был назначен указом президента Владимира Путина 21 марта 2019 года. В сентябре 2019 года с результатом 60,07% в первом туре выборов губернатора Мурманской области он одержал победу. Срок его полномочий завершится в сентябре 2024 года.
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