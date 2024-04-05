Стали известны детали нападения на губернатора Мурманской области Чибиса

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали вечером 4 апреля с ножом сразу после того, как он вышел на улицу из здания ДК «Строитель», где проводил встречу с жителями Апатит.

После ранения глава региона находился в сознании и самостоятельно добрался до машины, сообщили РБК в пресс-службе губернатора.

«Его экстренно госпитализировали, перевезли в больницу Кировска и сейчас он в операционной. Ждем, что скажут врачи», — добавили в пресс-службе.

Нападавшего практически сразу задержал сотрудник Росгвардии, отметили в пресс-службе главы региона. По данным Baza и «112», им оказался местный житель Александр Быданов, ему 42 года. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.