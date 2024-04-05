 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Стали известны детали нападения на губернатора Мурманской области Чибиса

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали вечером 4 апреля с ножом сразу после того, как он вышел на улицу из здания ДК «Строитель», где проводил встречу с жителями Апатит.

После ранения глава региона находился в сознании и самостоятельно добрался до машины, сообщили РБК в пресс-службе губернатора.

«Его экстренно госпитализировали, перевезли в больницу Кировска и сейчас он в операционной. Ждем, что скажут врачи», — добавили в пресс-службе.

Нападавшего практически сразу задержал сотрудник Росгвардии, отметили в пресс-службе главы региона. По данным Baza и «112», им оказался местный житель Александр Быданов, ему 42 года. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

На мурманского губернатора напали с ножом
Политика
Андрей Чибис

Паводок превратил Химки в Венецию. Видео

Крокодила задерджали на границе с Казахстаном. Видео

ФСБ задержало новых фигурантов дела о теракте в Крокусе

Новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения в России

Киргизия отключила карты МИР. Объяснение

Рублю предсказали ослабление к концу года. Каким будет курс?

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Андрей Чибис Мурманская область ножевое ранение
Материалы по теме
На мурманского губернатора напали с ножом
Политика
Мужчина напал с ножом на людей в компьютерном клубе в Подмосковье
Общество
Мужчину ударили ножом в голову на открытии мемориальной доски в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 04 апр, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 04 апр, 16:43
Захарова заявила о нежелании России «церемониться» с партнерами Украины Политика, 01:26
Напавший на Чибиса мужчина объяснил свой поступок «голосом в голове» Политика, 01:16
Помощница Делимханова рассказала, что вез в автомобиле племянник сенатора Общество, 01:06
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов Политика, 00:47
Врачи назвали тяжелым состояние мурманского губернатора Политика, 00:42
В Белгородской и Курской областях объявили опасность атаки дронов Политика, 00:11
На Украине заявили о самой сложной ситуации в Часов Яре Политика, 00:07
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе Запорожской АЭС Политика, 00:03
Стали известны детали нападения на губернатора Мурманской области Чибиса Политика, 00:01
Напавшего на мурманского губернатора мужчину ранили при задержании Политика, 00:01
Бывший производитель Coca-Cola заплатил ₽3 млрд акциза за сладкие напитки Бизнес, 00:00
Футбольный клуб из Чечни остался без тренера Спорт, 04 апр, 23:51
Курс доллара в апреле 2024-го: судьбу рубля решит один важный фактор Инвестиции, 04 апр, 23:50
В Харькове прогремели взрывы Политика, 04 апр, 23:24