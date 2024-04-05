Напавший на Чибиса мужчина объяснил свой поступок «голосом в голове»

Неизвестный напал с ножом на Чибиса вечером 4 апреля в Апатитах, где глава региона проводил встречу с местными жителями. Нападавшего оперативно задержали, им оказался местный житель, который объяснил поступок «голосом в голове»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Задержанный за нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина объяснил свой поступок «приказом голоса в голове», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК. Об этом же сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, нападавшим оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Он не состоял на учете в психоневродиспансере, уточнил источник ТАСС.

Как пишет «Коммерсантъ», во время задержания Быданова ранили в ногу из пистолета. По предварительным данным, он является сотрудником РЖД и ранее несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП.

Неизвестный напал с ножом на Чибиса вечером 4 апреля сразу после того, как глава региона вышел на улицу из здания ДК «Строитель», где проводил встречу с жителями Апатит. После ранения губернатор находился в сознании и самостоятельно добрался до машины, уточняли РБК в его пресс-службе. Нападавшим оказался местный житель, он был ранен при задержании.

Чибиса уже прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое, сообщил главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев. «На самом деле ему очень сильно повезло, что [ударом ножа] не была задета аорта», поэтому дальше лечение он будет проходить в реанимации», — добавил главврач.