На мурманского губернатора напали с ножом

Губернатор Мурманской области попал в больницу после нападения мужчины с ножом. На главу региона напали в Апатитах после встречи с местными жителями. Чибис получил ранение в живот, он в реанимации

Андрей Чибис (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

На мурманского губернатора Андрея Чибиса напали с ножом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора.

«Он получил ножевое ранение. Нападавший задержан, губернатор в операционной», — сообщили в пресс-службе главы региона. Там уточнили, что мотивы нападавшего пока неизвестны.

Фото: Администрация города Апатиты / Telegram

Нападение произошло после встречи с гражданами в Апатитах, на губернатора напали на выходе из здания ДК «Строитель», пишет издание «Северпост». Чибиса госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу.

После нападения Чибис «находился в сознании, держался бодро», сообщили местному агентству b-port в областном правительстве.