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На мурманского губернатора напали с ножом

На мурманского губернатора Андрея Чибиса напали с ножом
Губернатор Мурманской области попал в больницу после нападения мужчины с ножом. На главу региона напали в Апатитах после встречи с местными жителями. Чибис получил ранение в живот, он в реанимации
Андрей Чибис
Андрей Чибис (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

На мурманского губернатора Андрея Чибиса напали с ножом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора.

«Он получил ножевое ранение. Нападавший задержан, губернатор в операционной», — сообщили в пресс-службе главы региона. Там уточнили, что мотивы нападавшего пока неизвестны.

Фото: Администрация города Апатиты / Telegram
Фото: Администрация города Апатиты / Telegram

Нападение произошло после встречи с гражданами в Апатитах, на губернатора напали на выходе из здания ДК «Строитель», пишет издание «Северпост». Чибиса госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу.

После нападения Чибис «находился в сознании, держался бодро», сообщили местному агентству b-port в областном правительстве.

Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары Чувашской АССР. Будучи студентом Московского университета потребительской кооперации, Чибис учредил консалтинговую фирму и занимался адвокатской практикой. Политическая карьера его началась в 2004 году, когда он стал советником губернатора Рязанской области, а затем — начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии.

С 2006 года работал в правительстве, где был начальником отдела сопровождения национального проекта «Доступное жилье» Минрегионразвития. После этого был назначен начальником управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В 2008 году возглавил совет директоров ОАО «Российские коммунальные системы». В мае 2011 года, когда при Кремле был создан Институт социально-экономических и политических исследований, Чибиса пригласили стать его исполнительным директором. В 2013 году после преобразования Федерального агентства по строительству в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства он стал замглавы ведомства по ЖКХ.

В 2017–2018 годах принял участие в «школе губернаторов» — проекте РАНХиГС и Кремля по подготовке кадров для назначений на высокие посты.

Врио губернатора Мурманской области он был назначен указом президента Владимира Путина 21 марта 2019 года. В сентябре 2019 года с результатом 60,07% в первом туре выборов губернатора Мурманской области он одержал победу. Срок его полномочий завершится в сентябре 2024 года.

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Мурманская область Андрей Чибис нападение Апатиты покушение
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