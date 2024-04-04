На мурманского губернатора напали с ножом
На мурманского губернатора Андрея Чибиса напали с ножом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора.
«Он получил ножевое ранение. Нападавший задержан, губернатор в операционной», — сообщили в пресс-службе главы региона. Там уточнили, что мотивы нападавшего пока неизвестны.
Нападение произошло после встречи с гражданами в Апатитах, на губернатора напали на выходе из здания ДК «Строитель», пишет издание «Северпост». Чибиса госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу.
После нападения Чибис «находился в сознании, держался бодро», сообщили местному агентству b-port в областном правительстве.
Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары Чувашской АССР. Будучи студентом Московского университета потребительской кооперации, Чибис учредил консалтинговую фирму и занимался адвокатской практикой. Политическая карьера его началась в 2004 году, когда он стал советником губернатора Рязанской области, а затем — начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии.
С 2006 года работал в правительстве, где был начальником отдела сопровождения национального проекта «Доступное жилье» Минрегионразвития. После этого был назначен начальником управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В 2008 году возглавил совет директоров ОАО «Российские коммунальные системы». В мае 2011 года, когда при Кремле был создан Институт социально-экономических и политических исследований, Чибиса пригласили стать его исполнительным директором. В 2013 году после преобразования Федерального агентства по строительству в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства он стал замглавы ведомства по ЖКХ.
В 2017–2018 годах принял участие в «школе губернаторов» — проекте РАНХиГС и Кремля по подготовке кадров для назначений на высокие посты.
Врио губернатора Мурманской области он был назначен указом президента Владимира Путина 21 марта 2019 года. В сентябре 2019 года с результатом 60,07% в первом туре выборов губернатора Мурманской области он одержал победу. Срок его полномочий завершится в сентябре 2024 года.
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