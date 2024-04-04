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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова сообщил о погибших после взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил о погибших после взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
Терехов сообщил, что трое погибших — спасатели, еще один получил ранения. Позже он уточнил, что погибли пять человек в двух районах Харькова, столько же ранены
Фото: Вид на Харьков (Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters)
Фото: Вид на Харьков (Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters)

В Харькове после взрывов погибли пять человек, заявил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

По его словам, четыре человека погибли в густонаселенном районе Харькова, там же пятеро раненых. В другом районе города есть еще один погибший. Терехов предупредил о возможных перебоях со светом.

До этого он рассказал о трех взрывах, на месте одного из них начался пожар. «Суспiльне» также сообщило о трех взрывах. Позже мэр уточнил, что в результате повторного взрыва по одному из мест попаданий погибли трое спасателей, еще один получил ранения.

Как рассказала телеканалу глава администрации Новобаварского района Харькова Татьяна Цыбульник, четыре человека ранены, один погиб.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В украинских Сумах прогремели взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

В ночь на 4 апреля в Харькове прогремели взрывы. В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.

Власти Украины регулярно сообщают о взрывах в городе. По словам Терехова, в Харькове находятся около 1,3 млн жителей и «никакой паники в городе нет». Несколько дней назад, 1 апреля, мэр уточнил, что в Харькове «разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита». В тот же день Минобороны России отчиталось об ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Харькова.

Терехов отметил, что в городе круглосуточно работают «пункты несокрушимости» — специально оборудованные палатки, где украинцы могут бесплатно обогреться и зарядить технику во время отключений электричества.

Мэр Харькова сообщил о погибших после взрывов
Мэр Харькова сообщил о погибших после взрывов

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