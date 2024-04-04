Путину рекомендовали Подносову на пост главы Верховного суда

Ирина Подносова (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Комиссия по вопросам назначения судей рекомендовала президенту Владимиру Путину кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда (ВС), сообщила пресс-служба Кремля.

«Решением комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована Президенту для представления Совету Федерации для назначения на должность Председателя Верховного Суда», — говорится в публикации на сайте Кремля.

Ранее об этом сообщили источники РБК.

Прежний глава ВС Вячеслав Лебедев, который занимал этот пост более 30 лет, умер 24 февраля. После этого должность временно занимает его первый заместитель Петр Серков.

Подносова также была одним из заместителей Лебедева и стала единственным кандидатом, подавшим документы на пост председателя. Она работает в Верховном суде с 2020 года, где руководит судебной коллегией по экономическим спорам.

1 апреля ее кандидатуру единогласно одобрила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).