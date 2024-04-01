 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль не увидел гендерного подтекста в выдвижении главы Верховного суда

Песков прокомментировал выдвижение Подносовой на пост главы Верховного суда
Ирина Подносова
Ирина Подносова (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России, которая одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда, реализует свои полномочия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос, связано ли выдвижение Подносовой со словами президента Владимира Путина о том, что на высших этажах российской власти мало женщин.

«Там, где женщины проявляют себя, где они хотят идти дальше в той или иной ветви власти, они прекрасно и с успехом, блестяще зачастую это делают. А в данном случае Высшая квалификационная комиссия реализует свои полномочия», — сказал пресс-секретарь президента.

В российских органах власти нет гендерного неравенства, подчеркнул Песков. По его словам, деления на мужчин и женщин нет и в вопросах о выдвижении на пост президента страны.

«В Конституции записано, кто может стать президентом страны. Никакого деления на мужчин и женщин там нет», — напомнил пресс-секретарь президента.

Коллегия одобрила кандидата на пост главы Верховного суда
Политика
Ирина Подносова

24 февраля умер глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев в возрасте 80 лет. Временно исполняющим обязанности главы органа стал Петр Серков, первый заместитель Лебедева.

Читайте на РБК Pro
Бутстрэппинг: как и зачем опытные бизнесмены становятся стартаперами
Почему компании начали ценить кандидатов без диплома
Кто такие киберсквоттеры и как они шантажируют бизнес
Как закупать ПО, если вендоры и дистрибьюторы блокируют поставки

В марте глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что документы для участия в конкурсе на пост председателя Верховного суда подала заместитель главы судебного органа Ирина Подносова.

Подносова родилась в Пскове в 1953 году, образование получила на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета в то же время, что и президент Владимир Путин. Оба окончили университет в 1975 году.

1 апреля ВККС одобрила кандидатуру Подносовой на должность, решение приняли единогласно. Она была единственным кандидатом, подавшим документы на этот пост.

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»

Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет

Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам

Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета
Теги
Дмитрий Песков Ирина Подносова Верховный суд
Материалы по теме
Коллегия одобрила кандидата на пост главы Верховного суда
Политика
Коллегия рассмотрит заявку основного кандидата в главы Верховного суда
Политика
Хинштейн раскрыл кандидата на пост председателя Верховного суда
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
«Сбер» объявил об обновлении программы лояльности Бизнес, 14:50
На форме сборной Германии запретят №44 из-за сходства с эмблемой СС Спорт, 14:48
Бутстрэппинг: как и зачем опытные бизнесмены становятся стартаперами Pro, 14:41
Двух инспекторов задержали после обрушения рудника с 13 горняками Общество, 14:39
СК начал проверку после обращения депутатов о «терактах США и Украины» Политика, 14:32
Богатейшие россияне с начала года заработали $18,3 млрд Инвестиции, 14:31
Путин поручил сделать экономику России четвертой в мире к 2030 году Экономика, 14:26
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Екатеринбурге рухнула крыша горящего цеха Общество, 14:26
Каждый второй заемщик по ипотеке получал отказ в 2024 году. В чем причины Недвижимость, 14:25
ФСБ показала слова подозреваемого о передаче оружия для атаки на «Крокус» Общество, 14:25
Посол в Вене назвал высылки российских дипломатов «печальной традицией» Политика, 14:22
Песков объяснил поездки Путина в Кремль поздним вечером Политика, 14:19
Кто такие киберсквоттеры и как они шантажируют бизнес Pro, 14:17
Кремль пообещал дать ответ на вопрос о легитимности Зеленского в мае Политика, 14:06