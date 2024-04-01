Кремль не увидел гендерного подтекста в выдвижении главы Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России, которая одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда, реализует свои полномочия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.
Так он ответил на вопрос, связано ли выдвижение Подносовой со словами президента Владимира Путина о том, что на высших этажах российской власти мало женщин.
«Там, где женщины проявляют себя, где они хотят идти дальше в той или иной ветви власти, они прекрасно и с успехом, блестяще зачастую это делают. А в данном случае Высшая квалификационная комиссия реализует свои полномочия», — сказал пресс-секретарь президента.
В российских органах власти нет гендерного неравенства, подчеркнул Песков. По его словам, деления на мужчин и женщин нет и в вопросах о выдвижении на пост президента страны.
«В Конституции записано, кто может стать президентом страны. Никакого деления на мужчин и женщин там нет», — напомнил пресс-секретарь президента.
24 февраля умер глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев в возрасте 80 лет. Временно исполняющим обязанности главы органа стал Петр Серков, первый заместитель Лебедева.
В марте глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что документы для участия в конкурсе на пост председателя Верховного суда подала заместитель главы судебного органа Ирина Подносова.
Подносова родилась в Пскове в 1953 году, образование получила на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета в то же время, что и президент Владимир Путин. Оба окончили университет в 1975 году.
1 апреля ВККС одобрила кандидатуру Подносовой на должность, решение приняли единогласно. Она была единственным кандидатом, подавшим документы на этот пост.
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