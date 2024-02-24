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Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Верховного суда

Временно исполняющим обязанности главы Верховного суда стал Петр Серков
Петр Серков
Петр Серков (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Обязанности председателя Верховного суда России временно будет исполнять Петр Серков, который был первым заместителем умершего председателя Вячеслава Лебедева. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь суда Павел Одинцов.

О смерти Лебедева стало известно днем 24 февраля. Он скончался после продолжительной онкологической болезни, пишет «Коммерсантъ».

Лебедев родился в 1943 году, окончил юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, судьей стал в 1970-м. Спустя 16 лет он возглавил Мосгорсуд, а в 1989-1991 годы возглавлял Верховный суд РСФСР. В 1991-м Лебедев занял должность председателя Верховного суда России.

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