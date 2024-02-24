Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Верховного суда
Обязанности председателя Верховного суда России временно будет исполнять Петр Серков, который был первым заместителем умершего председателя Вячеслава Лебедева. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
О смерти Лебедева стало известно днем 24 февраля. Он скончался после продолжительной онкологической болезни, пишет «Коммерсантъ».
Лебедев родился в 1943 году, окончил юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, судьей стал в 1970-м. Спустя 16 лет он возглавил Мосгорсуд, а в 1989-1991 годы возглавлял Верховный суд РСФСР. В 1991-м Лебедев занял должность председателя Верховного суда России.
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