В Финляндии сообщили о завершении ремонта трубопровода Balticconnector

Фото: IMAGO / Mikko Stig / Global Look Press

Ремонт трубопровода Balticconnector завершили, его введут в эксплуатацию до 22 апреля 2024 года, сообщает финская компания — оператор газопровода Gasgrid.

«Ремонт морского трубопровода Balticconnector завершен согласно плану, целостность и прочность трубы проверены испытанием под давлением воды», — говорится в публикации. В настоящее время трубопровод готовят к введению в эксплуатацию.

Финский и эстонский операторы 8 октября 2023 года заметили падение давления в газопроводе Balticconnector и перекрыли его. Глава Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что утечка произошла в результате «воздействия извне».

В финской полиции заявили, что в момент повреждения Balticconnector неподалеку от места инцидента находилось несколько судов, в том числе российский атомный контейнеровоз «Севморпуть». «Росатом» исключил причастность российского судна к инциденту.

Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что обнаружила якорь на месте утечки на газопроводе. В повреждении Balticconnector ведомство заподозрило китайское судно Newnew Polar Bear, которое шло под флагом Гонконга.