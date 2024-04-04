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Политика ,  
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В Финляндии сообщили о завершении ремонта трубопровода Balticconnector

Финский оператор сообщил о завершении ремонта трубопровода Balticconnector
Фото: IMAGO / Mikko Stig / Global Look Press
Фото: IMAGO / Mikko Stig / Global Look Press

Ремонт трубопровода Balticconnector завершили, его введут в эксплуатацию до 22 апреля 2024 года, сообщает финская компания — оператор газопровода Gasgrid.

«Ремонт морского трубопровода Balticconnector завершен согласно плану, целостность и прочность трубы проверены испытанием под давлением воды», — говорится в публикации. В настоящее время трубопровод готовят к введению в эксплуатацию.

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Место&nbsp;повреждения&nbsp;газопровода Balticconnector

Финский и эстонский операторы 8 октября 2023 года заметили падение давления в газопроводе Balticconnector и перекрыли его. Глава Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что утечка произошла в результате «воздействия извне».

В финской полиции заявили, что в момент повреждения Balticconnector неподалеку от места инцидента находилось несколько судов, в том числе российский атомный контейнеровоз «Севморпуть». «Росатом» исключил причастность российского судна к инциденту.

Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что обнаружила якорь на месте утечки на газопроводе. В повреждении Balticconnector ведомство заподозрило китайское судно Newnew Polar Bear, которое шло под флагом Гонконга.

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Теги
Balticconnector трубопровод Финляндия Эстония
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