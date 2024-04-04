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Суд оштрафовал комика Руслана Белого за отсутствие плашки иноагента

Суд оштрафовал комика Руслана Белого на ₽30 тыс. за отсутствие плашки иноагента
Фото: Руслан Белый / YouTube
Фото: Руслан Белый / YouTube

Таганский районный суд Москвы оштрафовал комика Руслана Белого (признан иноагентом) за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов в своем телеграм-канале.

Комика признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента из-за отсутствия специальной плашки в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях). Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 тыс. руб.

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Минюст включил Руслана Белого в список иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Комик, как заявило ведомство, участвовал в создании материалов иноагентов, выступал против военных действий на Украине и «осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации». Белый живет за пределами России, отметил Минюст.

В октябре того же года комик подал иск к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента. Замоскворецкий районный суд Москвы в ноябре отказал в удовлетворении требования.

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Теги
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