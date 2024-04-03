Суд оштрафовал Noize MC на ₽50 тыс. за отсутствие плашки иноагента
Таганский суд Москвы назначил музыканту Ивану Алексееву (псевдоним Noize MC) штраф в размере 50 тыс. руб. за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
Алексеева признали виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (производство и распространение материалов без указания, что они созданы иноагентом или касаются его деятельности). Ему назначили максимальное наказание — 50 тыс. руб.
Noize MC выступает против военной операции на Украине и живет за рубежом. Его признали иностранным агентом в ноябре 2022 года. Ранее музыканта дважды штрафовали на 30 тыс. руб. по той же статье.
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