Комик Руслан Белый потребовал снять с него статус иноагента

Комик Руслан Белый через суд потребовал снять с него статус иноагента

Руслан Белый (Фото: ruslan_belyy_ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Комик и экс-участник Comedy Club Руслан Белый (признан иноагентом) подал иск к Минюсту России с требованием снять с него статус иноагента. В базе данных московских судов опубликована карточка дела. Из нее следует, что иск был зарегистрирован в Замоскворецком суде Москвы 25 октября. Дата заседания по делу пока не назначена.

Минюст включил Белого в список иностранных агентов 1 сентября. Комик, как заявило ведомство, участвовал в создании материалов иностранных агентов, выступал против военных действий на Украине и «осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации». Белый живет за пределами России, отметил Минюст.

В тот же день в список попали главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов (признан иноагентом), Олег Радзинский (признан иноагентом) — сын советского драматурга Эдварда Радзинского, экс-депутат заксобрания Петербурга от «Яблока» Максим Резник (признан иноагентом) и еще пять человек.