 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Комик Руслан Белый потребовал снять с него статус иноагента

Комик Руслан Белый через суд потребовал снять с него статус иноагента
Руслан Белый
Руслан Белый (Фото: ruslan_belyy_ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Комик и экс-участник Comedy Club Руслан Белый (признан иноагентом) подал иск к Минюсту России с требованием снять с него статус иноагента. В базе данных московских судов опубликована карточка дела. Из нее следует, что иск был зарегистрирован в Замоскворецком суде Москвы 25 октября. Дата заседания по делу пока не назначена.

Минюст включил Белого в список иностранных агентов 1 сентября. Комик, как заявило ведомство, участвовал в создании материалов иностранных агентов, выступал против военных действий на Украине и «осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации». Белый живет за пределами России, отметил Минюст.

В тот же день в список попали главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов (признан иноагентом), Олег Радзинский (признан иноагентом) — сын советского драматурга Эдварда Радзинского, экс-депутат заксобрания Петербурга от «Яблока» Максим Резник (признан иноагентом) и еще пять человек.

Теги
иноагенты Минюст суд
Материалы по теме
Земфира обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов
Общество
Минюст заявил об исключении из реестра иноагентов более 60 человек и фирм
Политика
Минюст признал иноагентом бывшего замглавы МИДа Кунадзе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 98,62 (+0,27) Инвестиции, 16:49 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 93,24 (+0,03) Инвестиции, 16:49
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 20:46
Беспорядки в аэропорту Махачкалы из-за рейса из Израиля. Главное Политика, 20:45
Вернувшаяся в КХЛ «Лада» сместила «Спартак» с первого места Спорт, 20:41
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 20:23
Немецкий клуб дал второй шанс опубликовавшему палестинский лозунг игроку Спорт, 20:21
Израиль сообщил об освобождении военнослужащей — заложницы ХАМАС Политика, 20:18
ЦБ предложил обязать ПАО объяснять отклонения от дивидендной политики Инвестиции, 20:02
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 20:00
Военная операция на Украине. Карта на 30 октября Политика, 19:58
Комик Руслан Белый потребовал снять с него статус иноагента Политика, 19:57
Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами психологической пропагандой Политика, 19:49
Ласицкене показала написанное в 2022 году письмо украинке Магучих Спорт, 19:47
«Фабрика 4.0»: цифровой полигон для кибериммунных решений РБК и Kaspersky, 19:37
ЦАХАЛ обстреляла территорию Ливана в ответ на запуск ракет Политика, 19:34