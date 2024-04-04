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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Захарова исключила неточности в расследовании теракта в «Крокусе»

Захарова: Россия не допустит неточностей в расследовании теракта в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Российские власти тщательно и выверенно проведут расследование теракта в «Крокус Сити Холле», заявила ТАСС официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По ее словам, «стилистика и факты, подтверждающие предыдущие действия» украинских властей, за которыми стоит Запад, «могут и очевидно наталкивают на соответствующие выводы, но мы должны все-таки дождаться результатов расследования».

«Это нужно сделать тщательно, выверенно, в том числе в память о погибших, о жертвах, потому что мы не должны дать повода тем, кто организовывал эти теракты — не просто реализовывал, а именно организовывал — прицепиться или зацепиться за какие-то неточности», — отметила Захарова.

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Ранее Захарова призвала запросить у США конкретные данные, когда и кому они передали информацию о подготовке теракта в концертном зале «Крокуса».

По данным собеседников газеты The Washington Post, чиновники сообщили о готовящемся нападении за две недели до теракта и за день до публикации американским посольством в России сообщения о возможной угрозе терактов в Москве, в том числе на концертных площадках.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько вооруженных людей ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям и устроили поджог. Погибли 145 человек, пострадали свыше 550. 

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что следы теракта ведут к спецслужбам Украины, однако известно, что США полностью контролируют украинские власти. Киев отвергает причастность к нападению.

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Мария Захарова МИД теракт «Крокус Сити Холл» Украина США
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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