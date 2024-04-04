Рособрнадзор опроверг использование текстов Алексиевич в ЕГЭ
Информация об использовании текстов белорусской писательницы Светланы Алексиевич в досрочном ЕГЭ по русскому языку не соответствует действительности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора, передает «РИА Новости».
В ведомстве уточнили, что текст Алексиевич появился на частных тренировочных ресурсах подготовки к ЕГЭ, которые не контролируются Рособрнадзором. В восстановленные варианты экзамена досрочного периода ЕГЭ, размещенные на частных ресурсах, включили произведения, которых на самом экзамене не было, утверждает служба.
«Рособрнадзор рассматривает данную ситуацию как сознательную провокацию. <...> Текст С. Алексиевич размещен в интернете с 2015–2016 учебного года. Первоисточником послужил, по-видимому, вариант, созданный в рамках Всероссийского проекта «Самоподготовка к ЕГЭ» (составители: Тыранов Н., Шиян В.)», — заявили в ведомстве, призвав пользоваться только официальными источниками информации о ЕГЭ.
Накануне глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что на досрочном ЕГЭ по русскому языку среди текстов, по которым предлагалось написать сочинение, был фрагмент книги Алексиевич «Чернобыльская молитва». Депутат написала в своем телеграм-канале, что в комитет по этому поводу обратились родители, чьи дети 26 марта досрочно сдавали экзамен.
Останина выразила возмущение «аполитичностью» и «антигосударственным подходом» Федерального института педагогических измерений, который готовит материалы для ЕГЭ. Депутат подчеркнула, что произведения Алексиевич «пропитаны ненавистью к России и русской культуре, а также к союзной Белоруссии». Она обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой провести служебную проверку.
Светлана Алексиевич — белорусская писательница, ее книги выходят на русском языке. Самые известные ее произведения — «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва» и «Время секонд хэнд». В 2015 году Алексиевич стала первым белорусским и шестым русскоязычным лауреатом Нобелевской премии по литературе. В том же году ее произведения включили в программу для учеников 10–11-х классов школ Белоруссии.
В начале 2000-х Алексиевич уехала из Белоруссии и жила в Италии, Германии, Франции и Швеции. В 2013 году она вернулась в Минск, а в 2020 году вошла в координационный совет оппозиции Белоруссии и потребовала от президента страны Александра Лукашенко уйти в отставку. В 2021 году Алексиевич вновь уехала из Белоруссии в Германию, объяснив это опасением ареста в Минске. В том же году произведения писательницы исключили из школьной программы Белоруссии.
В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео
В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат
Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели
Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов
На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ