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Рособрнадзор опроверг использование текстов Алексиевич в ЕГЭ

Рособрнадзор опроверг сообщения о появлении текстов Алексиевич в ЕГЭ по русскому
Светлана Алексиевич
Светлана Алексиевич (Фото: David Zorrakino / Global Look Press)

Информация об использовании текстов белорусской писательницы Светланы Алексиевич в досрочном ЕГЭ по русскому языку не соответствует действительности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора, передает «РИА Новости».

В ведомстве уточнили, что текст Алексиевич появился на частных тренировочных ресурсах подготовки к ЕГЭ, которые не контролируются Рособрнадзором. В восстановленные варианты экзамена досрочного периода ЕГЭ, размещенные на частных ресурсах, включили произведения, которых на самом экзамене не было, утверждает служба.

«Рособрнадзор рассматривает данную ситуацию как сознательную провокацию. <...> Текст С. Алексиевич размещен в интернете с 2015–2016 учебного года. Первоисточником послужил, по-видимому, вариант, созданный в рамках Всероссийского проекта «Самоподготовка к ЕГЭ» (составители: Тыранов Н., Шиян В.)», — заявили в ведомстве, призвав пользоваться только официальными источниками информации о ЕГЭ.

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Фото:pencentre / Facebook

Накануне глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что на досрочном ЕГЭ по русскому языку среди текстов, по которым предлагалось написать сочинение, был фрагмент книги Алексиевич «Чернобыльская молитва». Депутат написала в своем телеграм-канале, что в комитет по этому поводу обратились родители, чьи дети 26 марта досрочно сдавали экзамен.

Останина выразила возмущение «аполитичностью» и «антигосударственным подходом» Федерального института педагогических измерений, который готовит материалы для ЕГЭ. Депутат подчеркнула, что произведения Алексиевич «пропитаны ненавистью к России и русской культуре, а также к союзной Белоруссии». Она обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой провести служебную проверку.

Светлана Алексиевич — белорусская писательница, ее книги выходят на русском языке. Самые известные ее произведения — «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва» и «Время секонд хэнд». В 2015 году Алексиевич стала первым белорусским и шестым русскоязычным лауреатом Нобелевской премии по литературе. В том же году ее произведения включили в программу для учеников 10–11-х классов школ Белоруссии.

В начале 2000-х Алексиевич уехала из Белоруссии и жила в Италии, Германии, Франции и Швеции. В 2013 году она вернулась в Минск, а в 2020 году вошла в координационный совет оппозиции Белоруссии и потребовала от президента страны Александра Лукашенко уйти в отставку. В 2021 году Алексиевич вновь уехала из Белоруссии в Германию, объяснив это опасением ареста в Минске. В том же году произведения писательницы исключили из школьной программы Белоруссии.

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Теги
Светлана Алексиевич ЕГЭ русский язык Рособрнадзор Нина Останина
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