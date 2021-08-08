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Протесты в Белоруссии ,  
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В Белоруссии из школьной программы исключили Алексиевич и Солженицына

Также в новой программе не оказалось Владимира Набокова. Произведения Солженицына и Набокова ранее входили в раздел «диссидентской литературы». Алексиевич в прошлом году покинула Белоруссию по политическим мотивам
Светлана Алексиевич
Светлана Алексиевич (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Произведения Светланы Алексиевич, Александра Солженицына и Владимира Набокова исключили из школьной программы по русской литературе для 11 класса. На это обратила внимание белорусская «Медиазона».

На сайте Национального образовательного портала доступны школьные программы на грядущий учебный год и принятая в 2017-м, которая действовала и в прошлом учебном году.

В предыдущей программе в разделе «Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы» присутствовали произведения лауреата Нобелевской премии Солженицына и номинанта этой премии Набокова, а также Виктора Некрасова, Евгении Гинзбург и Варлама Шаламова. Однако в новой программе Солженицына и Набокова не оказалось.

Среди литературы, созданной белорусскими писателями на русском языке, в предыдущей программе в разделе «Проза. Человек и война» изучалась книга лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич «Последние свидетели». В новой программе на ее месте указан председатель союза писателей Белоруссии Николай Чергинец.

Алексиевич сообщила о новом тайном совете белорусской оппозиции
Политика
Светлана Алексиевич

Алексиевич входила в координационный совет белорусской оппозиции, который был создан Светланой Тихановской спустя пять дней после президентских выборов 2020 года. Тихановская проиграла на выборах действующему президенту страны Александру Лукашенко, который находится у власти с 1994 года.

Оппозиция не согласилась с официальными результатами голосования и обвинила власти республики в фальсификации. По данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Тихановская — 10,1%. В штабе последней заявили, что она получила 70–80% голосов. После выборов в стране начались массовые протесты.

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В созданный координационный совет, по словам Тиххановской, должны были войти те, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти. 20 августа генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк (был освобожден от должности 9 сентября) заявил, что создание и деятельность совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности страны.

Власти возбудили уголовное дело по ст. 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности). В результате из семи соруководителей совета — а это Мария Колесникова, Лилия Власова, Павел Латушко, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и Светлана Алексиевич — свободу передвижения в стране на тот момент сохраняли только Алексиевич и Дылевский.

Алексиевич отказалась возвращаться в Белоруссию при Лукашенко
Политика
Светлана Алексиевич

В конце сентября Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию, где находится до сих пор. Выступая в начале октября на фестивале Taormina Book в Италии, где ей вручили премию Taormina Award for Literary Excellence, Алексиевич высказала опасения, что в Белоруссии ее могут арестовать. «Власть уже предпринимала попытку арестовать меня. И она бы рано или поздно это сделала. Это безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать», — пояснила она.

Вместе с тем писательница рассказала, что, несмотря на страх ареста, все-таки попытается вернуться в Белоруссию. «У нас такое бывает, но я все-таки попробую жить дома», — сказала она.

В ноябре Алексиевич говорила, что намерена проживать в Германии до тех пор, пока Лукашенко остается у власти. «То, что он делает, — это катастрофа. С момента фальсификации выборов в августе были арестованы 27 тыс. человек: ученые, профессора, простые люди, рабочие, студенты. Это касается всех слоев населения. Лукашенко разрушает страну» — добавила она.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
школьная программа Белоруссия Светлана Алексиевич Александр Солженицын Набоков
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