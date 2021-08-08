В Белоруссии из школьной программы исключили Алексиевич и Солженицына

Алексиевич входила в координационный совет белорусской оппозиции, который был создан Светланой Тихановской спустя пять дней после президентских выборов 2020 года. Тихановская проиграла на выборах действующему президенту страны Александру Лукашенко, который находится у власти с 1994 года.
Оппозиция не согласилась с официальными результатами голосования и обвинила власти республики в фальсификации. По данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Тихановская — 10,1%. В штабе последней заявили, что она получила 70–80% голосов. После выборов в стране начались массовые протесты.
В созданный координационный совет, по словам Тиххановской, должны были войти те, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти. 20 августа генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк (был освобожден от должности 9 сентября) заявил, что создание и деятельность совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности страны.
Власти возбудили уголовное дело по ст. 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности). В результате из семи соруководителей совета — а это Мария Колесникова, Лилия Власова, Павел Латушко, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и Светлана Алексиевич — свободу передвижения в стране на тот момент сохраняли только Алексиевич и Дылевский.
В конце сентября Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию, где находится до сих пор. Выступая в начале октября на фестивале Taormina Book в Италии, где ей вручили премию Taormina Award for Literary Excellence, Алексиевич высказала опасения, что в Белоруссии ее могут арестовать. «Власть уже предпринимала попытку арестовать меня. И она бы рано или поздно это сделала. Это безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать», — пояснила она.
Вместе с тем писательница рассказала, что, несмотря на страх ареста, все-таки попытается вернуться в Белоруссию. «У нас такое бывает, но я все-таки попробую жить дома», — сказала она.
В ноябре Алексиевич говорила, что намерена проживать в Германии до тех пор, пока Лукашенко остается у власти. «То, что он делает, — это катастрофа. С момента фальсификации выборов в августе были арестованы 27 тыс. человек: ученые, профессора, простые люди, рабочие, студенты. Это касается всех слоев населения. Лукашенко разрушает страну» — добавила она.