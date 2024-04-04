В Подмосковье из-за сильного ветра упали более 160 деревьев

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

После сильного ветра в 33 городских округах Московской области упали 165 деревьев, из-за падения одного из них пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на данные за 3 апреля.

Также из-за ветра был поврежден 31 автомобиль в 17 городских округах Подмосковья.

Погибших среди местных жителей нет, однако после падения дерева одна девочка 2014 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму и гематому височной области. Пострадавшую доставили в подольскую больницу.

Кроме того, в МЧС сообщили, что аэропорты Московского авиационного узла — Домодедово, Жуковский и Шереметьево — работают в штатном режиме.

3 апреля на Москву и Подмосковье обрушился шквалистый ветер. МЧС предупреждало о сильном ветре с порывами до 21 м/с. В интернете появились видео, как в регионе падают заграждения, вылетают оконные рамы, а на одну из улиц вынесло туалетную кабинку.

Из-за непогоды были закрыты все московские парки, в том числе зоопарк, те же меры приняли в отношении летних веранд. В конце дня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадали 17 человек, двое из них погибли.