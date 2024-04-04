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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Омбудсмен заявил, что задержанный в Москве чеченец не связан с терактом

Омбудсмен: задержанный в Москве чеченец не был связан с терактом в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Мансур Солтаев
Мансур Солтаев (Фото: chechombudsman.ru)

Уроженец Чечни Асхаб Успанов умер в отделе полиции в Москве после задержания, мужчина не был связан с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

По словам родственников Успанова, его задержали за несколько часов до совершения теракта, а не после него, написал омбудсмен в своем телеграм-канале. В отделении полиции задержанный умер. «По официальной версии правоохранителей, Успанов совершил суицид», — сообщил Солтаев.

Родственники Успанова утверждают, что он не мог быть причастен к теракту в «Крокусе», добавил омбудсмен. Он подчеркнул, что «все попытки привязать задержание и смерть Успанова к теракту в «Крокус Сити» носят провокационный характер».

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных людей ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям и устроили поджог. Погибли 145 человек, пострадали свыше 550.

Подозреваемыми по делу проходят 12 человек, четверо непосредственных участников нападения задержаны и арестованы. Все они граждане Таджикистана. Еще несколько человек задержали в самой республике.

Президент России Владимир Путин сообщил, что исполнители нападения планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно». Следственный комитет заявил о наличии «подтвержденных данных», что им поступали деньги и криптовалюта с Украины. Украинские власти отрицали причастность к теракту.

Теги
Чечня задержание Москва отдел полиции самоубийство суицид бизнес-омбудсмен теракт «Крокус Сити Холл»
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