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В Махачкале и Каспийске в ходе КТО задержали трех человек

НАК: в Махачкале и Каспийске в ходе КТО задержали трех человек
Задержанные планировали совершить «преступления террористической направленности», у них нашли оружие, боеприпасы и бомбу. Ранее в Каспийске и Махачкале ввели режим КТО, в нескольких квартирах блокировали вооруженных людей

В Махачкале и Каспийске в ходе КТО задержали трех человек
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В Махачкале и Каспийске в ходе контртеррористической операции задержаны три человека, которые планировали совершить «преступления террористической направленности», сообщил НАК.

Силовики нашли у них оружие, боеприпасы и самодельную бомбу.

Пострадавших среди населения и потерь среди личного состава нет.

Ранним утром 31 марта в Каспийске, а также Ленинском и Советском районах Махачкалы ввели режим контртеррористической операции (КТО). Спецназ блокировал вооруженных людей в нескольких квартирах, жителей ближайших домов эвакуировали.

В ингушском городе ввели режим КТО из-за боя в центре
Политика
Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

В начале марта режим КТО был введен в городе Карабулак в Ингушетии, боевики были блокированы в одном из многоквартирных домов, они, по данным НАК, планировали совершить «резонансные преступления террористической направленности». При попытке задержания подозреваемые открыли огонь по силовикам.

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В НАК затем заявили, что нейтрализованы шесть человек, которые были причастны к убийству трех полицейских в 2023 году и находились в розыске. В ведомстве сообщили, что они являлись сторонниками ИГИЛ (признана террористической и запрещена на территории России).

СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в Ингушетии объявили в розыск мужчину, причастного к нападению на силовиков.

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Теги
Елена Чернышова
Махачкала Каспийск КТО
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