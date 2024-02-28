Карлсон заявил о предупреждениях о задержании из-за «любезности» к Путину

Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у российского президента Владимира Путина заявил, что адвокаты предупреждали его о возможном задержании в США из-за этого материала. Об этом он рассказал в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.

«Мои адвокаты перед тем, как я улетел [в Россию], и это люди, которые работают на крупную юридическую фирму, <...> одну из крупнейших юридических фирм, говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», — сказал журналист.

По словам Карлсона, подобное заявление «взбесило» его, поэтому он связался с главным адвокатом.

«[Адвокат] сказал, <…> что многое будет зависеть от вопросов, которые вы зададите Путину, если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», — сообщил журналист.

В начале месяца Такер Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять у Путина интервью. Материал был опубликован в ночь на 9 февраля. В интервью президент высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и на другие темы.

После появления сообщений о подготовке материала некоторые американские политики и представители СМИ потребовали арестовать журналиста из-за его позиции, заявив, что он может стать «пропагандистом Кремля». Путин не исключил, что Карлсона могут арестовать в США.

Сам Карлсон объяснял решение взять интервью у Путина тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. Он подчеркнул, что не чувствует себя виноватым, и отказался считать свой поступок предательством.