Минюст внес три канадские организации в перечень нежелательных

Минюст России внес три канадские организации в перечень иностранных и международных организаций, чья деятельность в стране признана нежелательной, следует из обновленного списка ведомства.

В перечень вошли Школа международных отношений и государственной политики им. Питера Мунка (Munk School of Global Affairs and Public Policy), «Российско-канадский демократический альянс» (Russian Canadian Democratic Alliance, RCDA) и Школа международных отношений им. Нормана Патерсона (Norman Paterson School of International Affairs).

В середине марта Генпрокуратура признала деятельность трех организаций нежелательной.

Первые две организации действуют при университете Торонто и Карлтонском университете, на их базе действуют исследовательские центры, занимающиеся среди прочего проблемами безопасности. По мнению Генпрокуратуры, компании принимают участие в информационной кампании западных стран «по дискредитации Российской Федерации и разжиганию антироссийских настроений».

Третья организация фактически консолидирует живущих в Канаде россиян для их участия в «информационно-пропагандистских акциях по дискредитации внешней и внутренней политики России, а также в пропаганде запрещенного международного общественного движения ЛГБТ», пояснили в ведомстве.

В ноябре 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.