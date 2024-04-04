Минюст внес три канадские организации в перечень нежелательных
Минюст России внес три канадские организации в перечень иностранных и международных организаций, чья деятельность в стране признана нежелательной, следует из обновленного списка ведомства.
В перечень вошли Школа международных отношений и государственной политики им. Питера Мунка (Munk School of Global Affairs and Public Policy), «Российско-канадский демократический альянс» (Russian Canadian Democratic Alliance, RCDA) и Школа международных отношений им. Нормана Патерсона (Norman Paterson School of International Affairs).
В середине марта Генпрокуратура признала деятельность трех организаций нежелательной.
Первые две организации действуют при университете Торонто и Карлтонском университете, на их базе действуют исследовательские центры, занимающиеся среди прочего проблемами безопасности. По мнению Генпрокуратуры, компании принимают участие в информационной кампании западных стран «по дискредитации Российской Федерации и разжиганию антироссийских настроений».
Третья организация фактически консолидирует живущих в Канаде россиян для их участия в «информационно-пропагандистских акциях по дискредитации внешней и внутренней политики России, а также в пропаганде запрещенного международного общественного движения ЛГБТ», пояснили в ведомстве.
В ноябре 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.
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