Три канадские организации признали нежелательными в России

Две организации университетов из Канады признали нежелательными за «дискредитацию Российской Федерации и разжигание антироссийских настроений», в деятельности третьей компании увидели распространение «пропаганды ЛГБТ»

Генпрокуратура признала нежелательными в России организациями Munk School of Global Affairs and Public Policy, Norman Paterson School of International Affairs, а также Russian Canadian Democratic Alliance. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первые две организации действуют при университете Торонто и Карлтонском университете, на их базе действуют исследовательские центры, занимающиеся среди прочего проблемами безопасности. Как считают в Генпрокуратуре, эти организации принимают участие в информационной кампании западных стран «по дискредитации Российской Федерации и разжиганию антироссийских настроений».

«За 2022–2023 годы ими проведено большое количество мероприятий, ряд интервью сотрудников, а также встречи с руководителями недружественных стран антироссийской направленности», — пояснило надзорное ведомство.

Третья организация создана в 2022 году для продвижения прав и свобод человека в России, но, как утверждают в Генпрокуратуре, фактически она консолидирует живущих в Канаде россиян для их участия в «информационно-пропагандистских акциях по дискредитации внешней и внутренней политики России, а также в пропаганде запрещенного международного общественного движения ЛГБТ». Russian Canadian Democratic Alliance в интернете и СМИ публикует материалы с дискредитацией российской армии, призывами наращивать поставки оружия Украине, а также о насильственной смене основ конституционного строя России. В ноябре 2023-го Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

Генпрокуратура направила запрос о включении трех НПО в реестр нежелательных организаций Минюста.