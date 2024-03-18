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Политика ,  
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Три канадские организации признали нежелательными в России

Генпрокуратура признала нежелательными в России три канадские организации
Две организации университетов из Канады признали нежелательными за «дискредитацию Российской Федерации и разжигание антироссийских настроений», в деятельности третьей компании увидели распространение «пропаганды ЛГБТ»
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Генпрокуратура признала нежелательными в России организациями Munk School of Global Affairs and Public Policy, Norman Paterson School of International Affairs, а также Russian Canadian Democratic Alliance. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первые две организации действуют при университете Торонто и Карлтонском университете, на их базе действуют исследовательские центры, занимающиеся среди прочего проблемами безопасности. Как считают в Генпрокуратуре, эти организации принимают участие в информационной кампании западных стран «по дискредитации Российской Федерации и разжиганию антироссийских настроений».

«За 2022–2023 годы ими проведено большое количество мероприятий, ряд интервью сотрудников, а также встречи с руководителями недружественных стран антироссийской направленности», — пояснило надзорное ведомство.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Третья организация создана в 2022 году для продвижения прав и свобод человека в России, но, как утверждают в Генпрокуратуре, фактически она консолидирует живущих в Канаде россиян для их участия в «информационно-пропагандистских акциях по дискредитации внешней и внутренней политики России, а также в пропаганде запрещенного международного общественного движения ЛГБТ». Russian Canadian Democratic Alliance в интернете и СМИ публикует материалы с дискредитацией российской армии, призывами наращивать поставки оружия Украине, а также о насильственной смене основ конституционного строя России. В ноябре 2023-го Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

Генпрокуратура направила запрос о включении трех НПО в реестр нежелательных организаций Минюста.

Сейчас в реестре Минюста числятся 147 нежелательных организаций. Его стали вести в 2015 году, первым признали нежелательным «Американский Национальный фонд в поддержку демократии». Ведомство сочло, что фонд занимался работой по признанию нелегитимными итогов выборных кампаний, организации политических акций и дискредитации службы в Вооруженных силах России. Госдеп увидел в этом решении «дальнейшее ограничение деятельности гражданского общества в России».

Иностранцы, которые участвуют в деятельности нежелательных организаций, не могут попасть в Россию. Также за работу на нежелательную организацию и ее финансирование предусмотрена уголовная ответственность (ст. 284.1). Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы (за организацию деятельности нежелательной организации).

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Генпрокуратура нежелательные организации Канада ЛГБТ права человека
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