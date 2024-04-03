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В Екатеринбурге начали раздавать повестки пришедшим в ГИБДД мигрантам

В ГИБДД Екатеринбурга начали вручать повестки пришедшим для смены прав мигрантам
Мигранты у здания ГИБДД в Екатеринбурге
Мигранты у здания ГИБДД в Екатеринбурге (Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС)

Мигрантам, которые приходят в управление ГИБДД по Свердловской области в Екатеринбурге, на месте вручают повестки в военкомат для постановки на воинский учет, сообщают портал E1.ru, а также издание URA.ru со ссылкой на источник в военных кругах.

По информации E1.ru, на входе в здание управления ГИБДД дежурят сотрудники военкоматов, которые раздают повестки посетителям. Издание показало фотографии выданных документов.

РБК направил запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области и в военный комиссариат Свердловской области.

E1.ru уточняет, что накануне, 2 апреля, около здания ГИБДД собралась очередь из мигрантов, желающих обменять национальные права на российские в связи с вступлением в силу нового закона. Речь идет о ФЗ № 313 «О внесении изменений в статьи 25 и 26 федерального закона «О безопасности дорожного движения», который начал действовать с 1 апреля.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Закон обязывает мигрантов, получивших гражданство России или вид на жительство в стране сменить национальные права на российские в течение года после получения документа. По истечении этого срока иностранные права признаются недействительными и водитель больше не может законно управлять автомобилем.

Кроме того, согласно российскому законодательству, иностранец, получивший гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет. Без военного билета такие граждане не могут легально работать в России.

С 1 октября 2023 года к россиянам, не явившимся в военкомат по повестке, могут применять дополнительные меры воздействия, кроме штрафов. Это возможность ограничения права на управление автомобилем, запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, отказ в получении кредитов и займов.

С апреля в России также изменился регламент сдачи экзамена на получение водительских прав. К нему не допустят лиц, которые уклоняются от явки в военкомат по повестке, пояснили в МВД. Таким лицам также не выдадут водительское удостоверение.

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Теги
Свердловская область воинский учет ГИБДД мигранты российское гражданство водительские права
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