Не явившимся по повестке в военкомат запретят сдавать экзамен на права
МВД изменит регламент экзамена для получения водительских удостоверений, с 1 апреля 2024 года к нему не будут допущены лица, которые не явились по повестке в военкомат. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Проект ведомственного приказа предусматривает внесение изменений в перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на права и выдаче водительского удостоверения.
В соответствии с новыми правилами «не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата», сказано в сообщении.
Также к экзамену не допустят:
- лиц, подвергнутых административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения;
- подвергнутых административному наказанию за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (обе категории — до истечения срока действия наказания).
Такие граждане также не смогут получить водительские удостоверения.
Для тех, у кого в процессе сдачи экзаменов истек срок действия паспорта или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, проведение аттестации временно приостановят до предъявления действующих документов. Получить водительские права такие граждане также не смогут.
С 1 октября в России вступил в силу закон об ужесточении административной ответственности за неявку в военкомат по повестке. Виновным грозит штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.
Также не явившимся по повестке могут ограничить право на управление автомобилем, запретить регистрацию в качестве ИП и самозанятого, приостановить государственную регистрацию недвижимости, отказать в получении кредитов и займов.
О том, что не явившиеся по повестке в военкомат россияне не смогут получить водительские права или заменить их, в июле предупреждало ГИБДД. «Те, кто у нас не явился, интегрированы базой данных, и мы видим тех, кто не явился, в общей федеральной системе по линии Госавтоинспекции», — пояснял глава ведомства Михаил Черников.
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