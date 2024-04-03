Путин дал поручения по помощи пострадавшим от паводков регионам

Фото: МЧС России

Президент России Владимир Путин заслушал доклады о ситуации с паводками в регионах и дал необходимые поручения по оказанию помощи местным жителям, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Доклады президенту представили губернаторы Алтайского края и Оренбургской области Виктор Томенко и Денис Паслер. Также Путин созвонился с главой МЧС Александром Куренковым, с которым обсудил ситуацию с паводками.

В Оренбургской области паводки начались в конце марта. На всей территории региона по этой причине ввели режим повышенной готовности, в некоторых населенных пунктах объявили ЧС. Отдельные села области остались без света из-за потопа. МЧС объявило эвакуацию из части затопленных населенных пунктов.

Алтайский край также страдает от паводков, они начались в регионе в конце марта. По состоянию на 3 апреля талыми водами там были подтоплены сотни домов и участков в 45 населенных пунктах. На территории края перекрыты автодороги, на трассах тонул общественный транспорт.

В общей сложности от паводков пострадали 32 региона России. По информации МЧС на 3 апреля, по всей стране было подтоплено свыше 3,2 тыс. приусадебных участков, 240 домов, более 140 мостов и почти 80 участков автомобильных дорог.