Путин дал поручения по помощи пострадавшим от паводков регионам
Президент России Владимир Путин заслушал доклады о ситуации с паводками в регионах и дал необходимые поручения по оказанию помощи местным жителям, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Доклады президенту представили губернаторы Алтайского края и Оренбургской области Виктор Томенко и Денис Паслер. Также Путин созвонился с главой МЧС Александром Куренковым, с которым обсудил ситуацию с паводками.
В Оренбургской области паводки начались в конце марта. На всей территории региона по этой причине ввели режим повышенной готовности, в некоторых населенных пунктах объявили ЧС. Отдельные села области остались без света из-за потопа. МЧС объявило эвакуацию из части затопленных населенных пунктов.
Алтайский край также страдает от паводков, они начались в регионе в конце марта. По состоянию на 3 апреля талыми водами там были подтоплены сотни домов и участков в 45 населенных пунктах. На территории края перекрыты автодороги, на трассах тонул общественный транспорт.
В общей сложности от паводков пострадали 32 региона России. По информации МЧС на 3 апреля, по всей стране было подтоплено свыше 3,2 тыс. приусадебных участков, 240 домов, более 140 мостов и почти 80 участков автомобильных дорог.
Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа
«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото
ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей
Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии
На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео
Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что будет с рублем в апреле?