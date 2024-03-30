Общество ,
0
На Алтае рейсовый автобус утонул на дороге. Видео
На Алтае рейсовый автобус утонул на дороге
В Алтайском крае на дороге Барнаул — Ключи утонул рейсовый автобус. Он съехал с трассы в кювет и погрузился в воду. Пассажиров эвакуировали.
СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»
Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте
В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото
Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО
Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»
Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта
Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото
Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине
Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле