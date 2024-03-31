В Оренбургской области из-за паводка ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за паводков ввели на территории всей Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли региона.

«В целях обеспечения безопасности населения области, бесперебойной работы объектов экономики, <...> вызванных весенним паводком на территории Оренбургской области <...> введен режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Переход в этот режим позволяет чиновникам оперативнее действовать в борьбе с паводком. В частности, в муниципалитетах области организуют круглосуточное дежурство в администрациях, дежурные смены диспетчерских служб усилят.

Из-за дождей и таяния снега в Оренбургской области начался подъем воды в реках. Талые воды жилые дома и придомовые территории. Власти фиксировали единичные случаи изоляции сел из-за затопления дорог.

В регионе из-за паводка ограничили движение по 34 мостам, в области зафиксировали 28 переливов через автодороги. 30 марта подтопления наблюдали в трех населенных пунктах.