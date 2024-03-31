В семи селах Орловской области пропал свет из-за паводков

Из-за паводков в Орловской области отключили подстанцию, без света были 7 сел

В Оренбургской области из-за повышения уровня талых вод пришлось отключить подстанцию «Мухрановская», из-за чего в семи селах пропал свет, сообщает портал «Орен1» со ссылкой на филиал «Россети Волга» — «Оренбургэнерго».

Жители семи сел региона — Мухраново, Сладково, Рассыпное, Яман, Раздольное, Заживное, Студеное — получают электричество от передвижных резервных источников.

Накануне, 30 марта, шесть сел в Домбаровском районе отключили от электричества, пишет «Оренбург Медиа». Из-за разлива паводковых вод там была отключена воздушная линия электропередачи «КС-15 — Кинжебулакская». В села Красный Чабан, Полевой, Тюльпанный, Екатеринославка, Кужанберля, Соколовка доставили автономные генераторы.

«Автономные резервные генераторы будут использоваться до восстановления постоянной схемы электроснабжения, работы ведутся», — сообщила пресс-служба «Россети Волга» в телеграм-канале.

Из-за паводков власти ввели на всей территории Оренбургской области режим повышенной готовности. В регионе из-за паводка ограничили движение по 34 мостам, в области зафиксировали 28 переливов через автодороги. 30 марта подтопления наблюдали в трех населенных пунктах.