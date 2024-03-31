 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В семи селах Орловской области пропал свет из-за паводков

Из-за паводков в Орловской области отключили подстанцию, без света были 7 сел

В Оренбургской области из-за повышения уровня талых вод пришлось отключить подстанцию «Мухрановская», из-за чего в семи селах пропал свет, сообщает портал «Орен1» со ссылкой на филиал «Россети Волга» — «Оренбургэнерго».

Жители семи сел региона — Мухраново, Сладково, Рассыпное, Яман, Раздольное, Заживное, Студеное — получают электричество от передвижных резервных источников.

Накануне, 30 марта, шесть сел в Домбаровском районе отключили от электричества, пишет «Оренбург Медиа». Из-за разлива паводковых вод там была отключена воздушная линия электропередачи «КС-15 — Кинжебулакская». В села Красный Чабан, Полевой, Тюльпанный, Екатеринославка, Кужанберля, Соколовка доставили автономные генераторы.

В Севастополе из-за паводка затопило несколько десятков домов
Общество

«Автономные резервные генераторы будут использоваться до восстановления постоянной схемы электроснабжения, работы ведутся», — сообщила пресс-служба «Россети Волга» в телеграм-канале.

Из-за паводков власти ввели на всей территории Оренбургской области режим повышенной готовности. В регионе из-за паводка ограничили движение по 34 мостам, в области зафиксировали 28 переливов через автодороги. 30 марта подтопления наблюдали в трех населенных пунктах.

Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса

Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»

Песков ответил на слова Зеленского о переговорах

Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»

В здании Бауманки загорелась кровля. Видео

Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года
Теги
Орловская область электростанция отключение электричества паводки
Материалы по теме
В Оренбургской области из-за паводка ввели режим повышенной готовности
Общество
Экскаватор строит реку: последствия паводка в Севастополе. Видео
Общество
В Приморье от последствий паводка пострадали более 44 тыс. человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
На Украине выпустили книгу о репрессировавшем сербов хорвате Павеличе Общество, 17:21
Нетаньяху временно сложит обязанности из-за операции Политика, 17:11
WSJ узнала об опасениях США по поводу передаваемых Израилю разведданных Политика, 17:06
При обстреле белгородского села Дунайка погибла женщина Политика, 17:02
В семи селах Орловской области пропал свет из-за паводков Общество, 16:53
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе Политика, 16:51
В Башкирии завели дело после пропажи двух подростков Общество, 16:47
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Биатлонист Гараничев фразой «хорошо хлопнул дверью» оценил победу на ЧР Спорт, 16:38
Патриарх Кирилл пригрозил «страшной карой» священникам ПЦУ Политика, 16:35
Мастер-спальня и кухня-ниша: в чем польза умных планировок РБК и ПИК, 16:14
Буданов назвал выгодными для Украины атаки ДРГ на Белгородскую область Политика, 16:07
«Факел» и «Оренбург» сыграли вничью в чемпионате России Спорт, 16:02
Работа силовиков на месте КТО в Дагестане. Видео Общество, 15:53
Токаев на фоне скандала с паводками сменил вице-премьера по вопросам ЧС Политика, 15:46