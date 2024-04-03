Песков: Кремль будет наблюдать за решением Бразилии по ордеру МУС против Путина

Кремль заявил об ожидании решений Бразилии по ордеру МУС против Путина

Здание Международного уголовного суда (Фото: icc-cpi.int)

Кремль будет наблюдать за решениями Бразилии после предложения иммунитета главам государств, которые не являются участниками Международного уголовного суда (МУС).

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос о том, поедет ли Владимир Путин на саммит G20 в Бразилии при обеспечении ему такого иммунитета, Песков ответил, что этот вопрос пока никак не рассматривался.

«Будем дальше наблюдать за тем, какие решения примет бразильская сторона как организатор мероприятия», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Reuters сообщил, что Бразилия предложила ввести иммунитет для президентов стран, которые не участвуют в основополагающем документе МУС — Римском статуте.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.

Бразилия ратифицировала Римский статут, а значит, она должна арестовать Путина, если он прибудет на территорию страны. Россия не признает юрисдикцию МУС.

В ноябре 2024 года в Рио-де-Жанейро пройдет саммит G20, куда Бразилия собиралась пригласить Путина.