Кремль заявил об ожидании решений Бразилии по ордеру МУС против Путина
Кремль будет наблюдать за решениями Бразилии после предложения иммунитета главам государств, которые не являются участниками Международного уголовного суда (МУС).
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
На вопрос о том, поедет ли Владимир Путин на саммит G20 в Бразилии при обеспечении ему такого иммунитета, Песков ответил, что этот вопрос пока никак не рассматривался.
«Будем дальше наблюдать за тем, какие решения примет бразильская сторона как организатор мероприятия», — добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Reuters сообщил, что Бразилия предложила ввести иммунитет для президентов стран, которые не участвуют в основополагающем документе МУС — Римском статуте.
В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.
Бразилия ратифицировала Римский статут, а значит, она должна арестовать Путина, если он прибудет на территорию страны. Россия не признает юрисдикцию МУС.
В ноябре 2024 года в Рио-де-Жанейро пройдет саммит G20, куда Бразилия собиралась пригласить Путина.
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