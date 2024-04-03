 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд арестовал главного инженера рудника «Пионер» после аварии на шахте

Суд арестовал до 19 мая главного инженера рудника «Пионер» после аварии на шахте
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Суд в Амурской области заключил под стражу главного инженера рудника «Пионер» Дениса Черникова после аварии на шахте, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в телеграм-канале.

Черникова арестовали до 19 мая 2024 года. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса — нарушение требований безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

По данным следствия, главный инженер был в курсе, что рядом с местом, где ведутся работы, есть водоем — заполненный водой карьер.

«Несмотря на то что данное обстоятельство является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, подследственный не организовал проведение мероприятий по осушению указанного карьера», — заявили в Следственном комитете. В итоге в шахте произошел прорыв воды, а затем обвал горных пород.

Двух сотрудников Ростехнадзора арестовали после аварии на шахте «Пионер»
Общество
Фото:СУ СК России по Амурской области

Обрушение горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» произошло 18 марта. Под завалами оказались 13 горняков, с которыми не удалось выйти на связь. Чтобы спасти горняков, спасатели пробурили несколько скважин и в итоге обнаружили в шахте горную массу и воду. 1 апреля поиски шахтеров прекратили, их объявили погибшими.

Следственный комитет завел дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ — ст. 216 Уголовного кодекса. Были арестованы управляющий директор рудника «Пионер» Алексей Бирюков и два сотрудника управления Ростехнадзора по Амурской области.

Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа

«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото

ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей

Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии

На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео

Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что будет с рублем в апреле?

Теги
Амурская область рудник шахта инженер арест прокуратура
Материалы по теме
Путин призвал сотрудников МВД работать, как в условиях военного времени
Политика
Двух инспекторов задержали после обрушения рудника с 13 горняками
Общество
«Покровский рудник» назвал размер помощи семьям погибших горняков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Израиль назвал целью удара по Сирии соседнее с консульством Ирана здание Политика, 14:17
Большунов опередил Устюгова в гонке преследования в финале Кубка России Спорт, 14:13
Мишустин назвал число потративших маткапитал на жилье семей Недвижимость, 14:10
Мишустин заявил о росте ВВП на 3,6% в 2023 году Экономика, 14:10
Халвинг биткоина не обанкротит майнеров. Что на это влияет Крипто, 14:07
В школе на севере Москвы во время уроков обрушились плиты потолка Общество, 14:05
WSJ узнала, что Макрон обещал не обращаться к НАТО при ударе по французам Политика, 14:03
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Ротенберг объявил расширенный состав сборной «Россия 25» на майское турне Спорт, 14:01
Мишустин в Госдуме отчитался о выполнении шести задач Экономика, 14:00
Риелторы спрогнозировали рост цен на жилье из-за отмены льготной ипотеки Недвижимость, 14:00
Мишустин заявил, что разделяет «желание возмездия» за теракт в «Крокусе» Политика, 13:56
Работодателям могут выдать субсидии в 2024 году. Как еще поддержат бизнес Pro, 13:54
Столтенберг призвал помогать Украине долгосрочными обязательствами Политика, 13:48
Посольство Израиля назвало число россиян в плену ХАМАС Политика, 13:41