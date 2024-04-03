Суд арестовал главного инженера рудника «Пионер» после аварии на шахте
Суд в Амурской области заключил под стражу главного инженера рудника «Пионер» Дениса Черникова после аварии на шахте, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в телеграм-канале.
Черникова арестовали до 19 мая 2024 года. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса — нарушение требований безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.
По данным следствия, главный инженер был в курсе, что рядом с местом, где ведутся работы, есть водоем — заполненный водой карьер.
«Несмотря на то что данное обстоятельство является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, подследственный не организовал проведение мероприятий по осушению указанного карьера», — заявили в Следственном комитете. В итоге в шахте произошел прорыв воды, а затем обвал горных пород.
Обрушение горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» произошло 18 марта. Под завалами оказались 13 горняков, с которыми не удалось выйти на связь. Чтобы спасти горняков, спасатели пробурили несколько скважин и в итоге обнаружили в шахте горную массу и воду. 1 апреля поиски шахтеров прекратили, их объявили погибшими.
Следственный комитет завел дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ — ст. 216 Уголовного кодекса. Были арестованы управляющий директор рудника «Пионер» Алексей Бирюков и два сотрудника управления Ростехнадзора по Амурской области.
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