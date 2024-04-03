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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Токаев сообщил о контактах спецслужб России и Казахстана после теракта

Токаев: спецслужбы России и Казахстана сотрудничают после теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Российские и казахстанские спецслужбы сотрудничают по вопросам борьбы с терроризмом после нападения на «Крокус Сити Холл», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает казахстанский новостной портал NUR.

«Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере. <...> Главное — <...> принять необходимые практические меры», — заявил Токаев на встрече с секретарями cоветов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Казахстанский президент подчеркнул, что нападение на «Крокус» осуждает все мировое сообщество. Астана после теракта незамедлительно выразила солидарность с Россией, напомнил Токаев.

Токаев назвал нападение на «Крокус» терактом против мирного населения
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» группа вооруженных людей начала стрельбу, концертный зал подожгли. В результате нападения погибли 144 человека, более 500 пострадали. Ответственность за нападение на себя взяла ячейка «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России) «Вилаят Хорасан».

По делу о теракте задержали 12 человек, суд отправил десятерых из них под арест.

В Казахстане после нападения на концертный зал поручили усилить меры безопасности в стране. Токаев также заявил о необходимости взаимодействия республики с другими странами для борьбы с терроризмом.

Теги
Касым-Жомарт Токаев теракт Россия Казахстан
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