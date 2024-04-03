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Военная операция на Украине ,  
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МИД счел неуклюжими попытки легитимизировать шведских военных на Украине

Захарова: Россия знает об участии граждан Швеции в боях на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Россия в курсе участия шведских граждан в боевых действиях на Украине, а попытки это легитимизировать говорят о безразличии Стокгольма к своим гражданам, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова пресс-секретаря МИД Швеции Тумаса Ванеска о законном участии шведов в боях на Украине. «Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным», — сказал Ванеск.

По мнению Захаровой, попытки Швеции «неуклюже легитимизировать подобных солдат удачи» и «подстрекать» их к поездкам в зону боевых действий говорят о полном безразличии Стокгольма к судьбам своих граждан.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

«Несмотря на отсутствие в настоящее время на сайте посольства Украины в Швеции ссылки на украинский иностранный легион, едва ли можно сомневаться, что вербовка шведов осуществляется украинской дипмиссией по другим каналам», — добавила представитель МИД России.

В середине марта российское Минобороны доложило, что с момента начала военной операции на Украину прибыли более 13 тыс. иностранных наемников, из них 5,9 тыс. убиты. В ведомстве отметили, что Польша является лидером по отправке наемников, на Украине воевали около 3 тыс. граждан этой страны. Из Швеции прибыли 88 военных, 25 человек убиты.

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Теги
Швеция наемники Украина Мария Захарова МИД
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