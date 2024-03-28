МИД Швеции не увидел нарушений закона в участии граждан в боях на Украине
Посольство Украины в Стокгольме может вербовать граждан Швеции для участия в боевых действиях, так как это не противоречит международному праву. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск.
«Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным», — рассказал он.
В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании «интернационального легиона» для привлечения к конфликту на стороне Киева граждан других государств. В марте 2023 года The New York Times писала, что в украинском «интернациональном легионе» состоит примерно 1,5 тыс. человек вместо 20 тыс., о которых ранее сообщали власти Украины.
В июле французская телерадиокомпания RTL передала, что на стороне Украины в конфликте участвуют 100 граждан Франции, и назвала выплаты: им платят порядка €500 в месяц (около 50 тыс. руб.) и €3 тыс. (около 300 тыс. руб.), если они служат на передовой.
В декабре iDnes сообщила, что власти Чехии с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2023 года разрешили 151 гражданину и одной гражданке страны вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), однако всего было направлено 553 прошения, в том числе от четырех женщин.
14 марта Минобороны России сообщило, что с момента начала военной операции, по подтвержденным данным, были убиты 5962 иностранных наемника, а число прибывших на Украину за это время составило почти 13,4 тыс. Лидером по отправке наемников является Польша с 2960 участниками конфликта, при этом из них 1497 были убиты.
Россия осуждает любую военную помощь Киеву и заявляет, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исход.
Момент ДТП в Курске, где автобус с отказавшими тормозами таранит машины. Видео
На заводе в Калуге начали производить Citroen. Подробности и фото
Банки Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций. Подробности
Самые популярные бренды товаров повседневного использования. Инфографика
Эксклюзив: Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у банка
СК получил 143 заявления о пропаже родных и близких после теракта в «Крокусе»
Apple назвал дату премьеры новых продуктов. Что там покажут
Аналитики SberCIB повысили прогноз курса доллара до ₽95. Когда это произойдет