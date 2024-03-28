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Военная операция на Украине ,  
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МИД Швеции не увидел нарушений закона в участии граждан в боях на Украине

Пресс-секретарь МИД Швеции: участие шведов в конфликте на Украине не незаконно
Сюжет
Военная операция на Украине
Вербовка граждан Швеции для участия в боевых действиях на Украине не является незаконной, заявил пресс-секретарь шведского МИДа. Зеленский объявил о формировании «интернационального легиона» в феврале 2022 года
Фото: Michael Campanella / Getty Images
Фото: Michael Campanella / Getty Images

Посольство Украины в Стокгольме может вербовать граждан Швеции для участия в боевых действиях, так как это не противоречит международному праву. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск.

«Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным», — рассказал он.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании «интернационального легиона» для привлечения к конфликту на стороне Киева граждан других государств. В марте 2023 года The New York Times писала, что в украинском «интернациональном легионе» состоит примерно 1,5 тыс. человек вместо 20 тыс., о которых ранее сообщали власти Украины.

В июле французская телерадиокомпания RTL передала, что на стороне Украины в конфликте участвуют 100 граждан Франции, и назвала выплаты: им платят порядка €500 в месяц (около 50 тыс. руб.) и €3 тыс. (около 300 тыс. руб.), если они служат на передовой.

В декабре iDnes сообщила, что власти Чехии с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2023 года разрешили 151 гражданину и одной гражданке страны вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), однако всего было направлено 553 прошения, в том числе от четырех женщин.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

14 марта Минобороны России сообщило, что с момента начала военной операции, по подтвержденным данным, были убиты 5962 иностранных наемника, а число прибывших на Украину за это время составило почти 13,4 тыс. Лидером по отправке наемников является Польша с 2960 участниками конфликта, при этом из них 1497 были убиты.

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Георгий Смирнов
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