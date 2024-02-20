Минобороны рассказало о канадских и грузинских наемниках в Авдеевке
В городе Авдеевка в ДНР вместе с украинскими военными находились канадские и грузинские наемники. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Как рассказали в ведомстве, на территории оборудованного опорного пункта в Авдеевке, который взяли под контроль российские военные нашли сухпайки наемников из Канады и Грузии. Пункт, по данным Минобороны, удерживала 3-я отдельная штурмовая бригада, сформированной на базе батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).
«По допросу командира роты «азовского» батальона, их было порядка десяти человек — канадцев. И были еще грузины. Это наемные войска», — рассказал один из военных штурмового подразделения группировки «Центр».
Бои за Авдеевку, которая находится примерно в 15 км от Донецка, шли с октября 2023 года. В ночь на 17 февраля Украина объявила о начале вывода войск из города и о переходе к обороне «на более выгодных рубежах». Президент Владимир Зеленский объяснял такое решение опасениями попасть в окружение.
Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль. Глава государства поздравил российских военных.
Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео
Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление
Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость
ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео
Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика
Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица
ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото
Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года
Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит