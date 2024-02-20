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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны рассказало о канадских и грузинских наемниках в Авдеевке

Минобороны: в Авдеевке находились канадские и грузинские наемники
Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Авдеевка в ДНР вместе с украинскими военными находились канадские и грузинские наемники. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, на территории оборудованного опорного пункта в Авдеевке, который взяли под контроль российские военные нашли сухпайки наемников из Канады и Грузии. Пункт, по данным Минобороны, удерживала 3-я отдельная штурмовая бригада, сформированной на базе батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).

«По допросу командира роты «азовского» батальона, их было порядка десяти человек — канадцев. И были еще грузины. Это наемные войска», — рассказал один из военных штурмового подразделения группировки «Центр».

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Бои за Авдеевку, которая находится примерно в 15 км от Донецка, шли с октября 2023 года. В ночь на 17 февраля Украина объявила о начале вывода войск из города и о переходе к обороне «на более выгодных рубежах». Президент Владимир Зеленский объяснял такое решение опасениями попасть в окружение.

Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль. Глава государства поздравил российских военных.

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Теги
Минобороны Авдеевка наемники Канада Грузия
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