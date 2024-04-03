Северная Корея заявила об успешном испытании новой баллистической ракеты

Северокорейские военные успешно испытали новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней и большой дальности. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Запуском твердотопливной баллистической ракеты «Хвасонпхо-16Б» с гиперзвуковой планирующей боеголовкой руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Ракету запустили с полигона войсковой части в окрестностях Пхеньяна.

Боеголовка, отделившись от ракеты, пролетела 1 тыс. км, достигнув максимальной высоты в 101,1 км, и упала в Японское море. ЦТАК отмечает, что она пролетела по изменяемой траектории с ограничением дальности полета.

Ким Чен Ын после запуска заявил, что «родилось очередное мощное стратегическое наступательное вооружение, демонстрирующее абсолютное превосходство наших оборонных научно-технических сил». По его словам, северокорейские военные вооружили ядерным зарядом все ракеты тактических, операционных и стратегических уровней различной дальности.

О запуске Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря ранее сообщил Объединенный комитет начальников штабов армии Южной Кореи. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в японском правительстве.

Северная Корея неоднократно проводила испытания баллистических ракет. Так, в середине марта северокорейские военные запустили три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Береговая охрана Японии сообщила, что ракеты упали в океане за пределами исключительной экономической зоны страны.