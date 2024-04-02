Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Сеул сообщил о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Военные анализируют дальность полета и возможности северокорейской ракеты, отметили в комитете.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в японском правительстве, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. В Минобороны Японии не предоставили точных данных, но допустили, что ракета могла упасть там.

По словам источника Kyodo в правительстве Японии, информации об ущербе самолетам или судам из-за действий КНДР не поступало.

В марте КНДР испытала многоступенчатый твердотопливный реактивный двигатель, которым в перспективе могут оснастить гиперзвуковую ракету средней или большой дальности. Испытаниями руководил лидер страны Ким Чен Ын. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), они завершились успешно.