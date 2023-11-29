Борисов выступил за голосование по названию орбитальной станции России

Российская орбитальная станция, которая должна прийти на замену МКС, может получить собственное имя в результате голосования, сообщил в интервью ТАСС гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

Глава госкорпорации отметил, что «как корабль назовешь, так он и поплывет», однако он сам над названием станции не думал. По его словам, над выбором названия, как и над разработкой, будет работать входящая в Роскосмос Ракетно-космическая корпорация «Энергия». «Я думаю, что даже можно и публичное обсуждение устроить по выбору такого приемлемого названия. Я не против», — добавил Борисов.

Летом 2022 года Роскосмос представил макет орбитальной станции. В конце октября 2023 года Борисов сообщил, что проект орбитальной станции утвержден, на него выделено финансирование, а старт работы начнется не позднее 2024 года.

МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. В феврале 2022 года NASA обнародовало отчет, в котором говорилось, что в январе 2031 года МКС начнет медленно снижаться, после чего войдет в атмосферу, а ее обломки упадут в необитаемую зону южной части Тихого океана.

В конце октября 2023 года Борисов заявил о «финише существования» МКС, добавив, что 80% российского оборудования на станции также находится за пределами гарантийных сроков существования.