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Технологии и медиа ,  
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Глава «Роскосмоса» заявил о «финише существования» МКС

Глава «Роскосмоса» Борисов: МКС превысила допустимые сроки эксплуатации
Фото: «Роскосмос»
Фото: «Роскосмос»

Срок службы Международной космической станции (МКС) подходит к концу, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Международная космическая станция уже подходит к финишу своего существования. <…> она уже превысила все допустимые сроки существования», — заявил Борисов (цитата по ТАСС). По словам гендиректора, 80% российского оборудования на МКС также находится за пределами гарантийных сроков существования.

Накануне Борисов сообщил, что проект создания Российской орбитальной станции (РОС), которая заменит МКС, утвержден, на него выделено финансирование.

В феврале 2022 года NASA обнародовало отчет, в котором говорилось, что в январе 2031 года МКС начнет медленно снижаться, после чего войдет в атмосферу, а ее обломки упадут в необитаемую зону южной части Тихого океана.

В марте того же года бывший глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что «до 2023 года станция развалится». Ресурс МКС — 15 лет, которые давно прошли, добавил он.

МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. Она обошлась странам-участникам более чем в $100 млрд и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой объект, созданный человеком.

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