«Роскосмос» опубликовал спутниковое фото обрушившегося в Балтиморе моста

Фото: «Роскосмос»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала фотографию обрушившегося автомобильного моста имени автора государственного гимна США Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско в Балтиморе.

Снимок сделал спутник «Канопус-В».

Контейнеровоз Dali врезался в мост 26 марта. Судно шло под флагом Сингапура в Коломбо. За несколько минут до столкновения на нем полностью пропало электроснабжение и контейнеровоз стал неуправляемым.

Мост Key Bridge длиной 2,5 км построили для движения автомобилей в 1977 году. Основа конструкции — лежащие на опорах стальные фермы. После аварии все они по очереди рухнули в воду.

Погибшими считаются шесть человек — строители из Мексики, Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, которые заделывали выбоины на мосту. К 29 марта спасатели нашли тела двух рабочих, однако поиски оставшихся четырех были приостановлены из-за опасности дальнейших обрушений и обилия обломков в холодной воде.

По данным Bloomberg, ранее с контейнеровозом случались похожие инциденты, что может быть связано с проблемами в двигателях и другом оборудовании. Так, в 2016 году во время отшвартовки судно врезалось в каменную стену причала в порту Антверпена и получило повреждения кормы, но осталось на плаву. Затем Dali отремонтировали и продали сингапурской компании Grace Ocean Private Ltd.