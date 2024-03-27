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При обрушении моста в Балтиморе погибли шесть человек

При обрушении моста в Балтиморе погибли шесть человек

При обрушении моста в Балтиморе погибли шесть человек
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По предварительной информации, шесть человек погибли при обрушении моста в Балтиморе в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает газета The Baltimore Sun со ссылкой на главу строительной компании Brawner Builders, которая проводила работы на мосту, Джеффри Притцкера.

По данным телеканала CNN, поисковая операция на мосту завершилась, двух человек удалось спасти. Одного из пострадавших уже выписали из больницы.

Последствия обрушения моста в Балтиморе. Фотографии
Фотогалерея 

Каждый день простоя из-за ЧП на мосту в Балтиморе может принести убытки в размере $9 млн, заявил журналу Newsweek профессор Сиракузского университета Патрик Пенфилд. Это обрушение станет серьезным сбоем для цепочек поставок на Восточном побережье, отметил Пенфилд.

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Фото:Harford County MD Fire & EMS / Reuters

Мост Key Bridge в Балтиморе рухнул 26 марта. В конструкцию врезался контейнеровоз Dali, который шел под флагом Сингапура в Коломбо. Капитан успел замедлить ход судна и подать сигнал бедствия. Это позволило вовремя закрыть въезд на мост и спасти людей.

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Мост Key Bridge им. Фрэнсиса Скотта длиной 2,5 км построили для движения автомобилей в 1977 году. Основа конструкции — стальные фермы, которые лежат на опорах.

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Теги
Балтимор мосты обрушение
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