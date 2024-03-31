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В США судно второй раз за неделю врезалось в мост

Баржа врезалась в мост в Оклахоме

Баржа врезалась в мост в американском городе Саллисо в штате Оклахома. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта штата в соцсети X (Twitter).

Из-за аварии проезд по одной из дорог Саллиссо был закрыт.

«Шоссе US-59 закрыто в районе реки Арканзас <...> из-за удара баржи о мост», — говорится в сообщении.

Состояние конструкции оценят инженеры, добавили в департаменте. Примерно через час проезд по шоссе US-59 открыли — специалисты сочли мост безопасным.

О пострадавших и причинах аварии департамент пока не сообщил.

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