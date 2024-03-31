Баржа врезалась в мост в Оклахоме

В США судно второй раз за неделю врезалось в мост

Баржа врезалась в мост в американском городе Саллисо в штате Оклахома. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта штата в соцсети X (Twitter).

Из-за аварии проезд по одной из дорог Саллиссо был закрыт.

«Шоссе US-59 закрыто в районе реки Арканзас <...> из-за удара баржи о мост», — говорится в сообщении.

Состояние конструкции оценят инженеры, добавили в департаменте. Примерно через час проезд по шоссе US-59 открыли — специалисты сочли мост безопасным.

О пострадавших и причинах аварии департамент пока не сообщил.

26 марта в Балтиморе рухнул мост Key Bridge после того, как в него врезался контейнеровоз Dali. В результате ЧП погибли шесть человек.

Профессор Сиракузского университета Патрик Пенфилд в интервью журналу Newsweek заявил, что каждый день простоя из-за обрушения Key Bridge может принести убытки экономике в размере $9 млн.