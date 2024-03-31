В США судно второй раз за неделю врезалось в мост
Баржа врезалась в мост в американском городе Саллисо в штате Оклахома. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта штата в соцсети X (Twitter).
Из-за аварии проезд по одной из дорог Саллиссо был закрыт.
«Шоссе US-59 закрыто в районе реки Арканзас <...> из-за удара баржи о мост», — говорится в сообщении.
Состояние конструкции оценят инженеры, добавили в департаменте. Примерно через час проезд по шоссе US-59 открыли — специалисты сочли мост безопасным.
О пострадавших и причинах аварии департамент пока не сообщил.
26 марта в Балтиморе рухнул мост Key Bridge после того, как в него врезался контейнеровоз Dali. В результате ЧП погибли шесть человек.
Профессор Сиракузского университета Патрик Пенфилд в интервью журналу Newsweek заявил, что каждый день простоя из-за обрушения Key Bridge может принести убытки экономике в размере $9 млн.
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