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Bloomberg узнал «проблемную историю» разрушившего мост в Балтиморе судна

Bloomberg: врезавшееся в мост в Балтиморе судно могло иметь проблемы с датчиками
Перед столкновением с мостом контейнеровоз Dali успел замедлить ход и подал сигнал бедствия, что позволило вовремя перекрыть движение. Причиной инцидента могли стать проблемы с датчиками, выявленные в Чили летом прошлого года
Фото: NTSB / Reuters
Фото: NTSB / Reuters

Контейнеровоз Dali, который 26 марта врезался в автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в американском Балтиморе (штат Мэриленд), имел аналогичные инциденты в прошлом, что может быть связано с проблемами с двигателями и другим оборудованием, выяснил Bloomberg.

По данным агентства, в 2016 году во время отшвартовки судно Dali врезалось в каменную стену причала в порту Антверпена. Оно получило повреждения кормы и транца, но осталось на плаву. Затем корабль был отремонтирован и, по данным The Washington Post, продан сингапурской компании Grace Ocean Private Ltd.

Последствия обрушения моста в Балтиморе. Фотографии
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Как пишет Bloomberg, недавно у контейнеровоза вновь возникли технические проблемы. В частности, в июне прошлого года плановая проверка безопасности в порту Сан-Антонио (Чили) выявила проблемы в некоторых датчиках и термометрах, связанных с двигательной и вспомогательной техникой Dali. Эти проблемы не являются основанием для задержания судна, поэтому дополнительные проверки не проводились, отмечает агентство.

Вместе с тем стандартная проверка судна, проведенная береговой охраной США в конце прошлого года, не выявила никаких недостатков, пишет Bloomberg со ссылкой на базу данных Equasis. Официальные сертификаты судна, выданные Сингапуром, также свидетельствуют, что на момент инцидента в Балтиморе оно было полностью в исправном состоянии.

При обрушении моста в Балтиморе погибли шесть человек
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Dali, шедший под флагом Сингапура в Коломбо, врезался в конструкцию моста в Балтиморе в ночь на 26 марта. Капитан успел замедлить ход и подать сигнал бедствия. Это позволило вовремя закрыть въезд на мост и спасти людей.

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Как объяснял исполнительный директор и главный юрисконсульт Американской ассоциации пилотов Клэй Даймонд, за несколько минут до столкновения на судне произошло полное отключение электроэнергии, что означает полную потерю мощности.

Мост Key Bridge им. Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,5 км построили для движения автомобилей в 1977 году. Основа конструкции — стальные фермы, которые лежат на опорах. После аварии все фермы, одна за другой, рухнули в воду. По данным The Baltimore Sun, предварительно в результате инцидента погибли шесть человек.

Bloomberg узнал «проблемную историю» разрушившего мост в Балтиморе судна
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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Балтимор Мэриленд мосты двигатель технические неполадки
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